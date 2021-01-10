Başakşehir'e sambacı stoper - Son Dakika

Başakşehir'e sambacı stoper

Başakşehir\'e sambacı stoper
Son Güncelleme: 10.01.2021 21:58

Medipol Başakşehir, Serie A ekibi AC Milan'ın Brezilyalı stoperi Leo Duarte'yi kiraladı.

Medipol Başakşehir, Serie A ekibi AC Milan'ın Brezilyalı stoperi Leo Duarte'yi kiraladı. 24 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar turuncu lacivertli formayı giyecek.

2019 yılında Brezilya ekibi Flamengo'dan 10 milyon Euro karşılığında AC Milan'a transfer olan Duarte'nin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 2 Avrupa Ligi, bir de lig maçında toplam 117 dakika görev alan 24 yaşındaki stoper, ligin ikinci yarısında Medipol Başakşehir forması altında Süper Lig'de ter dökecek.


Kaynak: DHA

İtalya Serie A, Başakşehir, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'e sambacı stoper - Son Dakika


Son Dakika
00:07 ABD Başkanı Biden'ın gafı sonrası salondaki davetliler ne yapacağını şaşırdı
00:03 Bu sezon ikinci kez başına geldi! Attila Szalai, milli takımda da yıkımı yaşadı
00:00 Sermaye Piyasası Kurulu, 3 yeni şirketin halka arzını onayladı
23:30 Ebrar Karakurt'un çocukluk hesabı ortaya çıktı! Sırbistan paylaşımı ''Geleceği görmüş'' dedirtecek cinsten
23:04 Mersin'de bir baba oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
22:49 Son Dakika: Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası verildi
22:43 Uzman konuğu utandıran canlı yayın kazası! Stüdyodakiler bile ciddiyetini koruyamadı
22:31 Erden Timur'dan bomba transfer yorumu: İstifa ederim ama popülizm yapmam
22:28 Kılıçdaroğlu'ndan Orta Vadeli Program için ilk sözler: Yerel seçimlerden sonra daha yüksek faiz ve vergi yükü yolda
21:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesi için bugün Hindistan'a gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 00:31:01. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir'e sambacı stoper - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement