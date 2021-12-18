Başakşehir'in golü sonrası Galatasaray tribünlerinde kıyamet koptu: Yönetim uyuma

5 maçtır galibiyet hasreti çeken Galatasaray, Başakşehir'i devirerek kötü gidişe son vermek istiyor. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertliler, 20. dakikada öne geçerken sarı-kırmızılı taraftarlar gol sonrası isyan etti.

"TFF İSTİFA"

Okaka'nın attığı gol öncesinde Marcao'ya faul olduğunu düşünen Galatasaray taraftarı isyan etti. Tribünlerde hep bir ağızdan TFF'ye istifa çağrısı yapan taraftarlar yönetim aleyhine de "Yönetim uyuma, takımına sahip çık" tezahüratında bulundu.