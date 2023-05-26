MKE Ankaragücü'nü eleyen Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'ye gönderme yaptığı bir video paylaşırken sarı-lacivertlilerden cevap gecikmedi.
Başakşehir, Fenerbahçe'ye gönderme yaptığı paylaşımda kedi videosu kullanırken, sarı-lacivertliler de aynı şekilde cevap verdi. Fenerbahçe'nin paylaşımı kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.
Fenerbahçe ile Başakşehir, 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Başakşehir'in kedi videolu göndermesine Fenerbahçe'den jet hızında cevap! Taraftar kahkahalara boğuldu - Son Dakika