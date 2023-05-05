Başakşehir'in yıldızı Patryk Szyszin Galatasaray maçında forma giyemeyebilir - Son Dakika
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Başakşehir'in yıldızı Patryk Szyszin Galatasaray maçında forma giyemeyebilir

05.05.2023 18:50
Başakşehir'in yıldızı Patryk Szyszin Galatasaray maçında forma giyemeyebilir

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Patryk Szyszin'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, ön çapraz bağında menisküs yaralanması ve diz kapağı bağında esneme tespit edildiği belirtildi. 25 yaşındaki futbolcunun 8 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor. Szyszin bu sezon Başakşehir formasıyla 41 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yıldız futbolcusu Patryk Szysz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYEMEYEBİLİR

Lig'de üst sıraları hedefleyen Başakşehir, Patryk Szysz'in ön çapraz bağında menisküs yaralanması ve diz kapağı bağında esneme tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açılamaya göre, 25 yaşındaki futbolcunun 8 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama;

Kulüpten yapılan açıklamada, "4 Mayıs Perşembe günü MKE Ankaragücü ile oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamayan futbolcumuz Patryk Szysz'in yapılan tetkikler sonucunda ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması, diz kapağı bağında da esneme tespit edilmiş olup tedavisi planlanmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp açıklama yaptı! Başakşehir'in yıldızı, Galatasaray maçında forma giyebilecek mi?

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başakşehir formasıyla bu sezon toplamda 41 maçta forma giyen Patryk Szysz, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp 5 de asist kaydetti.

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Ligin kaderini belirleyecek olan maçta Szysz'in sakatlığı ne durumda, Galatasaray maçında forma giyebilecek mi? Ligin kaderini belirleyecek olan maçta Szysz'in sakatlığı ne durumda, Galatasaray maçında forma giyebilecek mi?

Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'in yıldızı Patryk Szyszin Galatasaray maçında forma giyemeyebilir - Son Dakika


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