Başakşehir, Koferans Ligi'nde 3. eleme turuna kalırsa Iberia - Partizani eşleşmenin galibiyle karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Başakşehir, Koferans Ligi'nde 3. eleme turuna kalırsa Iberia - Partizani eşleşmenin galibiyle karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Başakşehir, 2. eleme turunda La Fiorita'yı elemesi durumunda, 3. eleme turunda Iberia - Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos'ta, rövanşlar ise 15 Ağustos'ta oynanacak. Başakşehir'in La Fiorita ile olan maçı ise 25 Temmuz'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşecek.

22.07.2024 15:33
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Turnuvaya 2. eleme turundan katılan Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu.

IBERIA-PARTIZANI EŞLEMESİNİN GALİBİYLE RAKİP OLACAK

Temsilcimiz Rams Başakşehir, 2. eleme turunda La Fiorita'yı elemesi halinde, 3. eleme turunda Iberia - Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 8, rövanşlar ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.

LA FIORITA MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda San Marino temsilcisi La Fiorita ile karşılaşacak. Mücadele 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Eşleşmenin rövanş karşılaşması 1 Ağustos'ta.

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Son Dakika Spor Başakşehir, Koferans Ligi'nde 3. eleme turuna kalırsa Iberia - Partizani eşleşmenin galibiyle karşılaşacak - Son Dakika

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