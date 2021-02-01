Medipol Başakşehir, Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna kattı

01.02.2021 18:42

Medipol Başakşehir, Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yeni Malatyaspor'da oynayan başarılı futbolcu Youssouf Ndayishimiye'yi 4,5 yıllığına kadrosuna kattı." denildi.

22 yaşındaki Burundili orta saha oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlardan Mesut Altan ve Mustafa Saral ile Üst Yönetici (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı.

Ndayishimiye'nin Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkati çektiğinin belirtildiği açıklamada, "Burundi Milli Takımı'nın futbolcusu Youssouf Ndayishimiye'ye 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ndayishimiye, sarı-siyahlı takımda 2 sezonda 27 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Genç oyuncu, ligde 3 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA
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