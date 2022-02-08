Başakşehir, Pizzi ve Trezeguet'yi kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'dan Pizzi'yi, İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa'dan ise Trezeguet'yi kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala iki transfer ile kadrosunu güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen Portekizli futbolcu Pizzi'yi, Premier Lig takımlarından Aston Villa'da görev yapan Mısırlı oyuncu Trezeguet'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Başakşehir'den konuyla ilgili yapılan açıklamada Pizzi'nin 20 Trezeguet'nin ise 27 numaralı formayı giyeceği duyuruldu. - İSTANBUL