Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig kehaneti: Geçen seneki gibi olmaz - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig kehaneti: Geçen seneki gibi olmaz

23.10.2022 00:03
Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig kehaneti: Geçen seneki gibi olmaz

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin oyununu değerlendiren genç çalıştırıcı, "Şu an kazanıyorlar. Kazanmaları önemli ve değerli. Fenerbahçe'ye öyle veya böyle hep, her sene 7-8 tane dahil oluyor. Bu sene kalibresi yüksek oyuncular dahil olmuş. Fenerbahçe başarılı gidiyor ama lig daha uzun. Geçen seneki gibi olmaz, 3-4 takım şampiyonluk yarışı verecektir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"LİG DAHA UZUN"

Sarı-lacivertlilerin oyununu değerlendiren Belözoğlu, "Fenerbahçe iyi bir ortam yakalamış, taraftarıyla sinerjisini yakalamış. Uzun zamandır şampiyonluk gelmiyor. Bu da bir camiada, benim olduğum dönem dahil, bir sabırsızlık getiriyor. Şu an kazanıyorlar. Kazanmaları önemli ve değerli. Fenerbahçe'ye öyle veya böyle hep, her sene 7-8 tane dahil oluyor. Bu sene kalibresi yüksek oyuncular dahil olmuş. Fenerbahçe başarılı gidiyor ama lig daha uzun. Geçen seneki gibi olmaz, 3-4 takım şampiyonluk yarışı verecektir." dedi.

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarının devamı şöyle:

"KAOSUN İÇİNE SİZİ ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

"Fenerbahçe'nin bir düzeni var, baskılı oynamaya çalışıyor. Özellikle kendi sahasında... Bu oyunu rakibe oynatmak, mesafeyi daraltıp o kaosun içine sizi çekmeye çalışıyor. Bunu 65-70 dakika yaptırmadık. İkinci yarıya, ilk yarıya göre daha iyi başladık. Rakip müdahale yaptı, biz yaptık. Karşılığını onlar aldı. Biz alamadık.

"LİG DAHA ÇOK UZUN"

Sonuç itibarıyla karşınızda güçlü bir camia, güçlü bir oyuncu grubu ve çok tecrübeli bir teknik adam var. Oyun anlamında memnun olduğum ve olmadığım dönemler var. İstediğimiz oyunu, pas oyununu yaptığımız karşılığını aldık. Ne zaman ki hareketsiz kaldık, bu sefer Fenerbahçe'nin istediği oyuna döndü. Üzgünüm kaybettiğimiz için... Lig daha çok uzun. Çok maç var. Oyun anlamında gelişebileceğimiz dönem var. Ben daha çok işimiz olduğunu düşünüyorum.

"HEDEFİMİZ AVRUPA"

Bu maçtan sonra hemen yarından itibaren Fiorentina hazırlıklarına başlıyoruz. Grup birincisi olarak son 16'ya kalmak istiyoruz. İyi çalışacağız dersimize. Ben de bütün oyuncularıma söylüyorum; hedeflerimiz var, hedeflerimiz arasında en önemlilerden biri Avrupa. Bunu başaracak güçteyiz."

YORUMLAR
500
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig kehaneti: Fenerbahçe başarılı gidiyor ama lig daha uzun Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig kehaneti: Fenerbahçe başarılı gidiyor ama lig daha uzun Başakşehir'i deviren Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Bize verilmeyen penaltının linkini yollayacağız Başakşehir'i deviren Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Bize verilmeyen penaltının linkini yollayacağız Başakşehir galibiyeti sonrası Fenerbahçe'nin hocası Jesus o futbolcusunu işaret etti: Bize galibiyeti getirdi Başakşehir galibiyeti sonrası Fenerbahçe'nin hocası Jesus o futbolcusunu işaret etti: Bize galibiyeti getirdi

Emre Belözoğlu, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig kehaneti: Geçen seneki gibi olmaz - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Cumhuriyetle ilgili sözlerine tepki yağan AK Partili Mahir Ünal tepkilere böyle yanıt verdi
00:51 230 kişinin bedenini dondurdular: Ölümsüzlük o odanın içerisinde saklı
00:29 Rıdvan Dilmen'in Jorge Jesus yorumu Fenerbahçelileri çıldırttı: Emekli ol artık
00:16 Erdoğan'ın çağrısının ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Başörtüsü yasağını kaldıran bu kardeşinizdir
00:16 Uzun süredir ekranlardan uzak olan spiker Rana Elik'in son hali şaşırttı
23:59 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig kehaneti: Fenerbahçe başarılı gidiyor ama lig daha uzun
23:33 Başakşehir'i deviren Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Bize verilmeyen penaltının linkini yollayacağız
23:27 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın batak oynadığı görüntüler çok konuşuldu
23:08 Güldür Güldür Show'dan ayrılmıştı! Onur Buldu'nun mesajı hayranlarını duygulandırdı
22:52 Başakşehir galibiyeti sonrası Fenerbahçe'nin hocası Jesus o futbolcusunu işaret etti: Bize galibiyeti getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2022 01:14:50. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig kehaneti: Geçen seneki gibi olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement