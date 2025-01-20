Süper Lig devi Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 yendiği maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında konuştu.
Mourinho'nun basın toplantısının ardından koridora çıktığı anda bir güvenlik görevlisi baygınlık geçirerek yere düştü. Portekizli teknik adamın seslenmesi üzerine soyunma odasından koridora gelen kulübün sağlık ekibi, güvenlik görevlisine müdahale etti.
Hızlıca müdahale edilen görevlinin sağlık durumu kontrol altına alındı. Kısa süreli panik yaşanan koridorda Jose Mourinho da endişeli şekilde bayılan güvenlik görevlisinin başında bekledi.
Son Dakika › Spor › Basın toplantısı sonrası korkutan anlar: Mourinho başında bekledi - Son Dakika
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