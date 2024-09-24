Basın toplantısına damga vurdu! Okan Buruk'tan Mert Hakan Yandaş'a olay gönderme - Son Dakika
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Spor

Basın toplantısına damga vurdu! Okan Buruk'tan Mert Hakan Yandaş'a olay gönderme

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları PAOK maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a gönderme yapan Buruk, "Derbi çok güzel geçti, maç sonu herkes tokalaştı. Bir iki provokasyon dışında bir şey olmadı. Zaten o provokasyon hep aynı kişi tarafından oluyor. Ben zaten hemen içeri gittim. Sevinmeyi uzatınca, rakip takım seyircisine de saygısızlık oluyor" dedi.

24.09.2024 17:41
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları PAOK maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray ve Türk futbolu için kazanmak istediklerini ve derbi galibiyeti nedeniyle kendilerini dev aynasında görmemeleri gerektiğini vurgulayan Buruk, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a da gönderme yaptı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Okun Buruk açıklamaları şu şekilde;

"Mental olarak çok iyi durumdayız. Galatasaray ve Türk futbolu için kazanmak istiyoruz. Avrupa'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok yukarılara gitme potansiyeli olan kadroları var. Üç Türk takımı olarak birbirimizi geçmek için yarışacağız. Türk futbolu ve ülke puanı için bu çok önemli olacak.

"DIŞARIDAN YARATILAN HAVA SUNİ"

Florya'da ortam çok başka, dışarıdan farklı yansıtılıyor. Öz güvenimiz hep çok yüksek. Dışarıda suni bir ortam yaratılıyor. Oyuncularımıza ve kendimize güveniyoruz. Sezon başı hatalar yaptık ama adı üstünde, sezon başı. Milli takımdan gelen oyuncular... Bütün Avrupa bu maç yoğunluğunu konuşuyor. Geçen sezon 12-13 ay sürdü. Hazırlık süreci her takım için zaman alıyor, bizim için da bazen daha fazla oluyor. Kadro tamamlandı. Transfer dönemi bittikten sonra bizde bir sakinleme olur. Artık sadece futbola, sahaya odaklandık. Bu da galibiyetler ve başarılar getiriyor.

"KENDİMİZİ DEV AYNASINDA GÖRMEMELİYİZ"

Derbiyi kazandık, 6'da 6 yaptık ama kendimizi dev aynasında görmemeliyiz. Kafamızda 'Hafta sonu Fenerbahçe'yi yendik, daha yapacak bir şey yok' gibi bir düşünce olamaz. Biz aç bir takımız! Başarıya ve galibiyete açız. Bunu sahada göstereceğiz.

MAURO ICARDI VE YUNUS AKGÜN SÖZLERİ

Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde takımın yanında olmak istedi. Arkadaşlarına desteğini, maçtan sonra sevincini hepimiz gördük. Mauro Icardi ile Victor Osimhen bir arada oynayacak. İnşallah 3'ü bir arada oynar. Kimin oynayacağı bilinmez. Her oyuncu değerli, herkes oynayacak. Yunus Akgün'ün kalitesi var. Üst üste koyarak gidiyor. Sağ ve solda oynayabilir. Roland Sallai de oynayabilir. İyi kanat oyuncularımız, iyi oyuncularımız var. Böyle bir grupla çalıştığım için çok mutluyum.

"HAKEM 3-1'E GETİRDİ, BATSHUAYI GİREMEDİ"

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe maçında ne kadar oynamak istediğini biliyordum. Dün kendisiyle konuştum. 3-0'da yanlış bir penaltı, bizim adımıza da birçok şeyi değiştirdi. Hakemin maçı 3-1'e getirmesi birçok şeyi değiştirdi, skoru korumak üzerine hamleler yaptık. O yüzden oyuna alamadık, bunu kendisine de anlattım. Bundan önceki senelere göre oynama süresi daha yüksek.

"ŞANS YANIMIZDA OLMALI"

UEFA Avrupa Ligi'nde favori takımlardan olmak önemli ve değerli. Öz güveni yükselten bir şey. Her takım birbirine sürpriz hazırlayacak. Kazanarak başlamanın önemini hatırlatmak istiyorum. 36 takımlık sıralamada yerimizi belirlemek için önemli. İlk 8 içinde olmak için çok maç kazanmalıyız. Kazanmaya yönelik oynayacağız ama maç içinde şans da yanımızda olmalı.

MERT HAKAN YANDAŞ'A GÖNDERME

-Derbi yayınında 'Dışarıda sevinmedik burada sevineceğiz' dediniz. Bir problem mi yaşadınız?

Derbi çok güzel geçti. Rakip tribünleri provoke etmenin anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Derbilerde ne kadar sakin kalabilirsek, ülke futbolu için önemli. Çok güzel geçti, maç sonu herkes tokalaştı. Bir iki provokasyon dışında bir şey olmadı. Zaten o provokasyon hep aynı kişi tarafından oluyor. Ben zaten hemen içeri gittim. Sevinmeyi uzatınca, rakip takım seyircisine de saygısızlık oluyor. Takım olarak kısa sevindik ve içeride sevincimize devam ettik."

Basın toplantısına damga vurdu! Okan Buruk\'tan Mert Hakan Yandaş\'a olay gönderme

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Son Dakika Spor Basın toplantısına damga vurdu! Okan Buruk'tan Mert Hakan Yandaş'a olay gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Emin Erol:
    yanlış penaltımı hakem Galatasaray ı 10 kişi bırakmalıydı gole giden dzeko yu düşürdüler çirkef Okan yine ağlamaya başladı 15 85 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    mert hakan yandaş fenerden gidince futbol hayatı biter hiçbir yerde saygı görmez 66 5 Yanıtla
  • Cengiz TEMEL:
    Doğru söylüyorsun Sayın Okan BURUK. Rakip takıma saygısızlık olmasın diye şampiyonluk kutlaması yaparken küfür de etmemek gerekir. Hele bir de sıfatın Teknik Direktörse hiç hoş görünmüyor. 16 12 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    Maşallah Okan Hoca içeride dışarıda Yargı dağıtıyor. Kral Okan 12 8 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Sahibi portekize gitti diye öyle yapıyo 16 3 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    Gereksiz insana verilebilecek en güzel ceza onu görmezlikten gelmektir 6 2 Yanıtla
  • Bestami Ahmet Karayiğit:
    Biri başkanı biri futbol oyuncusu. İkisininde Fenerbahçe ye zarar başka faydası yok 5 1 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    mert hakana cevap bile vermeye değmez hoca.hirlasin dursun biz işimize bakalim 3 1 Yanıtla
  • said örücü:
    en büyük provekatör sensin 1 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    TÜM KULÜPLERİMİZE AVRUPA KUPALARINDA BAŞARILAT 2 0 Yanıtla
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