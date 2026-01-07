Basın toplantısında şok tepki! Tedesco neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında beklenmedik bir an yaşandı. Basın toplantısı sırasında bir muhabirin yüksek sesle yaptığı çıkış, salonda kısa süreli gerilim yarattı.

"AYNI KİŞİLERE SÖZ VERİYORSUNUZ" TEPKİSİ

Basın mensubunun, "Defalarca söz istiyoruz, aynı kişilere söz veriyorsunuz" sözleri toplantıya damga vurdu. Tepkinin ardından salonda şaşkınlık yaşanırken, gözler Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya çevrildi.

TEDESCO'NUN ŞAŞKIN BAKIŞLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananların ardından Tedesco'nun şaşkın şaşkın etrafına bakması kameralara yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler viral oldu.