Basın toplantısında şok tepki! Tedesco neye uğradığını şaşırdı

07.01.2026 09:41
Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği Süper Kupa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında bir muhabirin tepkisi gündem oldu. Basın mensubunun, 'Aynı kişilere söz veriyorsunuz' diyerek tepki gösterdiği toplantıda, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun şaşkın anları sosyal medyada viral oldu. Bu beklenmedik an, toplantıya damga vurdu ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında beklenmedik bir an yaşandı. Basın toplantısı sırasında bir muhabirin yüksek sesle yaptığı çıkış, salonda kısa süreli gerilim yarattı.

"AYNI KİŞİLERE SÖZ VERİYORSUNUZ" TEPKİSİ

Basın mensubunun, "Defalarca söz istiyoruz, aynı kişilere söz veriyorsunuz" sözleri toplantıya damga vurdu. Tepkinin ardından salonda şaşkınlık yaşanırken, gözler Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya çevrildi.

TEDESCO'NUN ŞAŞKIN BAKIŞLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananların ardından Tedesco'nun şaşkın şaşkın etrafına bakması kameralara yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler viral oldu.

    Yorumlar (1)

  • Kadirhan Byr Kadirhan Byr:
    Köksal baba tam ya :)) gsliyim ama seviyorum bu adamı 11 1 Yanıtla
