Basın toplantısında şok tepki! Tedesco neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında beklenmedik bir an yaşandı. Basın toplantısı sırasında bir muhabirin yüksek sesle yaptığı çıkış, salonda kısa süreli gerilim yarattı.
Basın mensubunun, "Defalarca söz istiyoruz, aynı kişilere söz veriyorsunuz" sözleri toplantıya damga vurdu. Tepkinin ardından salonda şaşkınlık yaşanırken, gözler Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya çevrildi.
Yaşananların ardından Tedesco'nun şaşkın şaşkın etrafına bakması kameralara yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler viral oldu.
