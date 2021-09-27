Başkale'de 5 semt sahası yapılıyor

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasındaki protokolle Başkale ilçesinde sporun geliştirilmesi için 5 adet semt sahası yapılıyor.

Başkale Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından imzalanan protokol ile yapımına başlanan biri kapalı 5 adet 22 x 44 metre ebatlarında sentetik çim yüzeyli futbol sahası çalışmaları aralıksız devam ediyor. 5 adet 22 x 44 metre ebatlarında sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılmasıyla ilgili gerçekleştirilen ihalenin ardından semt sahalarının yapımlarına başlandı.

İkisi kırsal mahallelerde üçü de Başkale merkez mahallerinde yapımına başlanan semt sahaları inşaatları da tüm hızıyla sürüyor. Başkale'de yapım çalışmaları hızla devam eden semt sahalarında zemin düzeltmeleri tamamlanırken, sahanın dış koruma demirlerinin montajları ise devam ediyor. - VAN