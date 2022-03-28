Başkale'de 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' başladı - Son Dakika
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Başkale'de 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' başladı

28.03.2022 09:21
Başkale'de 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' başladı

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamlığı organizesinde düzenlenen 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' başladı.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamlığı organizesinde düzenlenen 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' başladı.

Başkale'deki kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenen turnuva, Başkale Spor Salonu'nda start aldı. 15 takımın katıldığı turnuva sonunda dereceye girenlere ödül verileceği belirtildi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın da tribünde taraftarla birlikte maçı izledi.

Spor müsabakalarından sorumlu koordinatör Sinan Doğan, turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyerek, "Turnuvamız başladı. Turnuvaya hastaneden emniyette, jandarmadan ve diğer kurumlardan 15 takım katıldı. Yaklaşık 2 ay sürecek turnuvamız, Ramazan ayında da devam edecek. İftardan sonra herkesin güzel vakit geçireceği bir ortam olacak. Kaymakamımız bu tür spor etkinliklerine büyük önem veriyor. Küçükler için de yakında masatenisi, futsal ve kros turnuvaları düzenleyeceğiz. 15 Mayıs'ta da Başkale'de herkesin katılacağı bir halk koşusu olacak. Bize her türlü desteğini esirgemeyen başta valimiz ve kaymakamımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Nergiz Çiçekdağı ise ilçede bu tür etkinliklerin olması gerektiğini söyledi. - VAN

Başkale'de 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' başladı
Başkale'de 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' başladı
Başkale'de 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' başladı
Başkale'de 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' başladı
Başkale'de 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' başladı
Başkale'de 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' başladı

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Hisarcık, voleybol, Başkale, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkale'de 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' başladı - Son Dakika


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