Başkan açıkladı: Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer

31.01.2026 20:47
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Fenerbahçe'ye transferleri gündemde olan oyuncuları hakkında konuşarak, ''Yani şu an için belli bir şey yok ama hafta içi inşallah bununla da ilgili bir karar vermiş oluruz. O arkadaşlarımızın gelişimi açısından İstanbul'da, o kulüplerde vitrine çıkıp kendini gösterip Avrupa'ya açılmaları daha kolay oluyor.'' dedi.

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Trabzonspor ile berabere kalan Antalyaspor'da Başkan Rıza Perçin, transfere dair açıklamalarda bulundu.

ANTALYASPOR'DAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER

Transfer engelini aşmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Rıza Perçin, Hasan Yakub İlçin ve bazı genç futbolcuların Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddialarına da cevap verdi.

''HAFTA İÇİ BİR KARAR VERMİŞ OLURUZ''

"Kulübümüze teklifler var. Satış ya da onunla ilgili bir düşünce olursa bizim öncelikli amacımız yüzde olarak satışa yüksek bir pay koymaktır. Yani şu an için belli bir şey yok ama hafta içi inşallah bununla da ilgili bir karar vermiş oluruz. O arkadaşlarımızın gelişimi açısından İstanbul'da, o kulüplerde vitrine çıkıp kendini gösterip Avrupa'ya açılmaları daha kolay oluyor. Oradan mesela biz yüzde 40'lara varan bir sonraki transferden pay koyabilirsek kulübümüze önemli bir girdi olacaktır."

