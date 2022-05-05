Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, geçmişte vefat eden taraftarların mezarlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, geçmişte vefat eden taraftarların mezarlarını ziyaret etti

05.05.2022 17:33
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, geçmişte vefat eden taraftarların mezarlarını ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, geçmiş tarihlerde vefat eden bordo-mavili taraftarların mezarlarını ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, geçmiş tarihlerde vefat eden bordo-mavili taraftarların mezarlarını ziyaret etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ağaoğlu ve beraberindekilerin, taraftarlardan Mehmet Dalman, Mustafa Çelik, Neşet Akyazı, Kürşat Akyazı, İsmail Akyazı, Hasan Sevgi, Yusuf Sevgi ve Ziya Kara'nın kabirlerini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanımız Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin ziyaretler esnasındaki ilk durağı 5 Mayıs 1996 tarihinde hayatını kaybeden taraftarımız Mehmet Dalman'ın Giresun'un Görele ilçesindeki mezarı oldu. Bundan tam 26 yıl önce kaybettiğimiz Mehmet Dalman'ın bordo-mavili bayrağımız ve çiçeklerle süslenen mezarı başında Dalman ailesiyle birlikte okunan duanın ardından yöneticilerimiz, 1992 yılında elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz taraftarlarımızdan Neşet Akyazı, Kürşat Akyazı, İsmail Akyazı, Hasan Sevgi, Yusuf Sevgi ve Ziya Kara'nın Çarşıbaşı'ndaki kabirlerini ziyaret ettiler. Bu ziyaretin ardından dualar edildikten sonra Arsin'e geçilerek 2010-2011 sezonunda oynadığımız Eskişehirspor karşılaşması sonrası hayata veda eden taraftarımız Mustafa Çelik'in mezarı ziyaret edildi. Başkanımızın Çelik'in mezarına bordo-mavili bayrağımızı asmasının ardından ziyaret, hep birlikte gerçekleştirilen dua ile son buldu."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, geçmişte vefat eden taraftarların mezarlarını ziyaret etti
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, geçmişte vefat eden taraftarların mezarlarını ziyaret etti
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, geçmişte vefat eden taraftarların mezarlarını ziyaret etti

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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Ziya Kara, Akyazı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, geçmişte vefat eden taraftarların mezarlarını ziyaret etti - Son Dakika


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