Başkan Altay: "Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Altay: "Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun"

21.03.2022 18:17
Başkan Altay: "Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun"

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu'nun İtalya'da düzenlediği programda 2022 yılı Dünya ve Avrupa Spor Başkentleri ile Avrupa Spor Bölgesi olacak şehirlere ödülleri verilirken, Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkenti olacağı açıklandı.

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu'nun İtalya'da düzenlediği programda 2022 yılı Dünya ve Avrupa Spor Başkentleri ile Avrupa Spor Bölgesi olacak şehirlere ödülleri verilirken, Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkenti olacağı açıklandı.

Konya, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından 2022 Yıllı Ödülleri Töreni'nde "2023 Dünya Spor Başkenti" ilan edildi. ACES Europe tarafından İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenen ödül programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 10 bin yıllık Çatalhöyük şehri Konya olarak, bu yıl 9-18 Ağustos tarihleri arasında İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını ve Konya'nın bu kapsamda "2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti" ilan edildiğini anımsattı.

2022 Dünya Spor Başkenti seçilen Madrid, Avrupa Spor Başkenti seçilen Lahey, Avrupa Spor Bölgesi seçilen Piemonte ve Medimurje şehirlerini tebrik ederek sözlerine devam eden Başkan Altay, "Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından Konya'nın '2023 Dünya Spor Başkenti' seçilmesinden ayrıca mutluluk duyuyorum. Şehrimizin marka değerine katkı sağlayacak bu tür organizasyonlar ayrıca Konya'nın isminin tüm dünyada duyulmasına ve birçok organizasyonun yapılmasına vesile oluyor. Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Altay, Konya'nın böyle büyük bir unvanı kazanmasında destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Başkanı Gian Francesco Lupattelli'ye ve federasyon yetkililerine teşekkür etti.

Konya, küresel çaptaki en prestijli spor unvanlarından biri olan "Dünya Spor Başkenti" unvanını almaya hak kazanan Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise Madrid'den sonra ikinci şehri oldu. Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkenti olmasıyla ilgili resmi açıklama ACES Europe'un merkezi Brüksel'de yapılacak. - KONYA

Başkan Altay: Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun
Başkan Altay: Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun

YORUMLAR
500
Hamit Altıntop, Konya'da final maçı oynamak istediklerini söyledi Açıklaması Hamit Altıntop, Konya'da final maçı oynamak istediklerini söyledi Açıklaması

İtalya, Europe, Altay, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Altay: 'Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun' - Son Dakika


Son Dakika
18:13 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Çin liderinden acil müdahale emri geldi
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar olayı! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında, kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 18:28:34. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Altay: "Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement