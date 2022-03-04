Başkan Büyükakın: "Su sporlarına ev sahipliği yapmaya hazırız" - Son Dakika

Türkiye Sualtı Sporları Federasyon Başkanı Oğuz Aydın ve beraberindeki heyeti makamında konuk eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Su sporlarına ev sahipliği yapmaya hazırız" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Sualtı Sporları Federasyon Başkanı Oğuz Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Barbaros Görkey, Sualtı Hokeyi Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Talha Altuntaş ve Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca'yı makamında konuk etti. Sualtı hokeyi, paletli yüzme ve can kurtarma branşlarında geleneksel hale gelecek ulusal ve uluslararası düzeyde yarışlar düzenlemek istediklerini belirten Türkiye Sualtı Sporları Federasyon başkanı Oğuz Aydın, Kocaeli'nin su sporlarında bir marka olduğunu söyledi ve spora olan katkılarından dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

Kocaeli'de su sporlarının gelişmesi ve yeni organizasyonlara ev sahibi yapması noktasında her türlü adımı attıklarını, bundan sonra da atmaya devam edeceklerini de ifade eden Başkan Büyükakın, " Körfez'imiz ve yüzme havuzlarımızla yapılacak tüm organizasyonlara ev sahipliğine hazırız. Körfezimizin su sporları merkezi olma noktasında bizlerde çalışıyoruz" dedi. Görüşme, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KOCAELİ