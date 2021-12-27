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Başkan Çakın'dan E-Sporcuya müjde - Son Dakika

Başkan Çakın'dan E-Sporcuya müjde

27.12.2021 21:04
Başkan Çakın'dan E-Sporcuya müjde

Genç Kuşak Topluluğu, tekrardan bir ilke imza atarak 160 kişinin katıldığı E-Spor Turnuvası düzenledi.

Genç Kuşak Topluluğu, tekrardan bir ilke imza atarak 160 kişinin katıldığı E- Spor Turnuvası düzenledi. 34 farklı takımın birbiriyle karşılaştığı turnuvada Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da müsabakalara katıldı.

Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Genç Kuşak Topluluğu, bir projeye daha imza atarak özellikle gençlerin ilgisini çeken E-Spor Turnuvası düzenledi. Düzenlenen turnuvaya 34 takım olmak üzere 160 genç katıldı. Gençler tarafından yoğun ilgiyle düzenlenen turnuvaya Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da katılarak mücadele etti. Life E-Spor'da düzenlenen turnuvada Başkan Çakın, gençlerle birlikte Valorant adlı video oyunu oynadı. Turnuvaya saatler öncesinden yaptığı antrenmanla hazırlanan Başkan Çakın, kendisinin de gençler kadar heyecanlı olduğunu belirterek, "Gençler bu konuda çok marifetli. Biz işin altından nasıl kalkacağımızı bilmiyoruz ama turnuvanın çok keyifli olacağına inanıyorum. Biz Uşak Belediyesi olarak, gençlerimizi her alanda desteklemeye, onlarla eğlenmeye ve Uşak'ı onlar için daha keyifli hale getirmek için Genç Kuşak ile birlikte projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"E- Spor Faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceğiz"

Başkan Çakın, doğru kullanılması halinde E-Spor faaliyetlerinin gençlere birçok faydasının olduğuna da vurgu yaparak, "Gençlerimize hızlı düşünme, strateji geliştirme gibi artı değerler sağlayan E-Spor faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl içerisinde Uşak'ımıza bir E-Spor Kulübü de kazandırmayı düşünüyoruz. Burada Uşak'tan yetenekli gençlerimize sahip çıkıp, diğer spor branşlarında olduğu gibi Uşak'ımızı başarılı bir şekilde temsil etmelerini arzu ediyoruz. Bu konuda da destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Başkan Çakın'dan E-Sporcuya müjde
Başkan Çakın'dan E-Sporcuya müjde
Başkan Çakın'dan E-Sporcuya müjde
Başkan Çakın'dan E-Sporcuya müjde
Başkan Çakın'dan E-Sporcuya müjde

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Uşak Belediyesi, Mehmet Çakın, Espor, Uşak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Çakın'dan E-Sporcuya müjde - Son Dakika Spor


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