Başkan Çiftçi, Türkiye 2.sini ağırladı - Son Dakika
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Başkan Çiftçi, Türkiye 2.sini ağırladı

05.08.2022 17:26
Başkan Çiftçi, Türkiye 2.sini ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Boksta Türkiye 2.si olan Yaşar Efe Altıntaş'ı makamında kabul etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Boksta Türkiye 2.si olan Yaşar Efe Altıntaş'ı makamında kabul etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonasında 2. olarak büyük bir başarı elde eden ve başta Çayırova olmak üzere tüm Kocaeli'ni gururlandıran Yaşar Efe Altıntaş'ı makamında kabul etti.

"Çayırova'mızın adını Türkiye'de duyurmaya devam edeceğiz"

Başarılı sporcuyu tebrik eden ve hediye takdim eden Başkan Bünyamin Çiftçi, "Çayırova'mız birçok branşta başarılar elde etti. Boks branşını yeni kurduk. Kısa bir sürede böyle bir başarıyı elde etmek güzel bir duygu. Çayırova'mızın adını Türkiye'de duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

"Her kulüple yarışabiliriz"

Şampiyonada 5 rakibini yenerek finale yükselen Çayırova Belediyesi sporcusu Yaşar Efe Altıntaş ise, "Bu seviyelerde sürekli olmamız için hiçbir engel yok, çalışarak her şeyi başarabiliriz. Rakip kulüplerinin isminin önemi yok, her kulüple yarışabiliriz. Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi'nin bize sağladığı destekler buralarda olmamıza çok katkı sağladı. Maddi ve manevi olarak yanımızda oldu. Çok kısa bir süre içerisinde bize salon açarak antrenmanlarımıza katkı sağladılar" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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