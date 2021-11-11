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Başkan Ergün, milli güreşçileri ağırladı - Son Dakika

Başkan Ergün, milli güreşçileri ağırladı

11.11.2021 14:48
Başkan Ergün, milli güreşçileri ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'yi ve Manisa'yı gururlandıran Kerem Kamal ve Kadir Kamal'ı makamında ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'yi ve Manisa'yı gururlandıran Kerem Kamal ve Kadir Kamal'ı makamında ağırladı. Başkan Ergün, milli sporcuları başarılarından ötürü birer Cumhuriyet Altını ile ödüllendirdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda elde ettikleri üçüncülüklerle Türkiye'ye 60 ve 67 kiloda bronz madalya gururu yaşatan Kerem ve Kadir Kamal kardeşler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette milli güreşçilerin babası Kazım Kamal ve antrenörleri Süleyman Güngör de yer aldı. Milli sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ergün, "Öncelikle başarılarınız daim olsun. Bu ülke için, bu vatan için verdiğiniz hizmetler, gösterdiğiniz çaba ve aldığınız sonuç, bizleri oldukça mutlu etti. Bu güzellikleri, mutlulukları bizlere yaşatıyorsunuz. İnşallah daha da güzel dereceleri, önümüzdeki süreçte bizlere yaşatacaksınız. Başarılarınızın devamını diliyorum, Allah yardımcınız olsun" diye konuştu.

Sporcuları altınla ödüllendirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuşmasının ardından 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek Türkiye'yi ve Manisa'yı başarıyla temsil eden Kerem Kamal ve Kadir Kamal'ı birer Cumhuriyet Altını ile ödüllendirdi. Kendilerini ağırlayan Başkan Ergün'e teşekkür eden milli sporcular, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuklarına 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli dört ciltlik kitap serisini de armağan etti. - MANİSA

Başkan Ergün, milli güreşçileri ağırladı
Başkan Ergün, milli güreşçileri ağırladı
Başkan Ergün, milli güreşçileri ağırladı
Başkan Ergün, milli güreşçileri ağırladı

Cengiz Ergün, Manisa, Güreş, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Ergün, milli güreşçileri ağırladı - Son Dakika Spor


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