Başkan Fadıloğlu dev adamlarla buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep Yaz Liginde forma giyen genç dev adamlarla bir araya geldi. Potanın nabzının tutulduğu müsabakalar, yüzlerce genç sporcuyu parke üzerinde buluşturuyor.

Pandemi nedeniyle 2020-2021 sezonunda parkeden uzak kalan potanın dev adamlarını ve perilerini yeniden basketbolla buluşturan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Gaziantep Yaz Ligi Müsabakaları, büyük heyecana sahne oluyor. Kulüpler arası müsabakaların yanı sıra okul sporları müsabakaları, şenlikler, bölgesel ve ulusal düzeyde müsabakalara ev sahipliği yaparak potanın adeta nabzını tutan Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde genç basketbolcularla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, TBF Yaz Ligi ve kısa bir süre sonra başlayacak 2021-2022 sezonu hazırlıklarıyla ilgili teknik adamlardan bilgiler aldı.

Bu sezon da Euroleague ve TBF Süper Lig'de düdük çalacak olan Gaziantepli basketbol hakemi Hüseyin Çelik ve basketbol camiasının tecrübeli antrenörleriyle de kısa sohbetler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcu velileriyle de genç basketbolcuların akademik, sosyal ve sportif gelişimleriyle ilgili bilgi paylaşımında da bulundu.

"Tesislerimiz 365 gün açık"

Yaz Basketbol Ligi'nde U16 ve U18 yaş gruplarında yapılan müsabakaları takip eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesine bağlı tesislerin 365 gün boyunca Gaziantep ve Türk sporuna hizmet ettiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada ise, "Pandemi döneminde uzun bir aradan sonra gençlerimizin sahalarda buluşması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kulüpler arası müsabakaların yanı sıra okul sporları müsabakaları, basketbol şenlikleri, bölgesel ve ulusal düzeyde müsabakalarda ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Belediyemize bağlı tesisler, 365 gün boyunca Gaziantep ve Türk sporuna hizmet ediyor. Basketbol akademilerimizde sporcularımızın yanı sıra antrenör ve hakemlerimiz de yetişiyor. Çalışmalarda emeği geçen, katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP