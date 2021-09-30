Üye Girişi
Başkan Fadıloğlu dev adamlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Fadıloğlu dev adamlarla buluştu

30.09.2021 14:24
Başkan Fadıloğlu dev adamlarla buluştu, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep Yaz Liginde forma giyen genç dev adamlarla bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep Yaz Liginde forma giyen genç dev adamlarla bir araya geldi. Potanın nabzının tutulduğu müsabakalar, yüzlerce genç sporcuyu parke üzerinde buluşturuyor.

Pandemi nedeniyle 2020-2021 sezonunda parkeden uzak kalan potanın dev adamlarını ve perilerini yeniden basketbolla buluşturan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Gaziantep Yaz Ligi Müsabakaları, büyük heyecana sahne oluyor. Kulüpler arası müsabakaların yanı sıra okul sporları müsabakaları, şenlikler, bölgesel ve ulusal düzeyde müsabakalara ev sahipliği yaparak potanın adeta nabzını tutan Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde genç basketbolcularla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, TBF Yaz Ligi ve kısa bir süre sonra başlayacak 2021-2022 sezonu hazırlıklarıyla ilgili teknik adamlardan bilgiler aldı.

Bu sezon da Euroleague ve TBF Süper Lig'de düdük çalacak olan Gaziantepli basketbol hakemi Hüseyin Çelik ve basketbol camiasının tecrübeli antrenörleriyle de kısa sohbetler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcu velileriyle de genç basketbolcuların akademik, sosyal ve sportif gelişimleriyle ilgili bilgi paylaşımında da bulundu.

"Tesislerimiz 365 gün açık"

Yaz Basketbol Ligi'nde U16 ve U18 yaş gruplarında yapılan müsabakaları takip eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesine bağlı tesislerin 365 gün boyunca Gaziantep ve Türk sporuna hizmet ettiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada ise, "Pandemi döneminde uzun bir aradan sonra gençlerimizin sahalarda buluşması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kulüpler arası müsabakaların yanı sıra okul sporları müsabakaları, basketbol şenlikleri, bölgesel ve ulusal düzeyde müsabakalarda ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Belediyemize bağlı tesisler, 365 gün boyunca Gaziantep ve Türk sporuna hizmet ediyor. Basketbol akademilerimizde sporcularımızın yanı sıra antrenör ve hakemlerimiz de yetişiyor. Çalışmalarda emeği geçen, katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Başkan Fadıloğlu dev adamlarla buluştu
Başkan Fadıloğlu dev adamlarla buluştu
Başkan Fadıloğlu dev adamlarla buluştu
Başkan Fadıloğlu dev adamlarla buluştu
Başkan Fadıloğlu dev adamlarla buluştu

Şehitkamil, basketbol, Gaziantep, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Fadıloğlu dev adamlarla buluştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı 14:24 Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar 14:04 Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz 13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz
İtalyanların Cüneyt Çakır'a tepkisi büyüyor! Şikayete gidiyorlar 13:57 İtalyanların Cüneyt Çakır'a tepkisi büyüyor! Şikayete gidiyorlar Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlere cezai müeyyideler gelecek 13:33 Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlere cezai müeyyideler gelecek 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar 12:26 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar
Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş 12:10 Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti 11:18 Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
14:24 Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı
14:03 Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar
13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı
13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz
13:58 İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı
13:56 İtalyanların Cüneyt Çakır'a tepkisi büyüyor! Şikayete gidiyorlar
13:51 Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı
13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda mesaj verdi: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek
13:49 Messi'den sonra Barcelona komple dağıldı
12:53 "Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenler için bugün son gün Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenler için bugün son gün         
14:25
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:10
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı         
13:59
Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı         
13:52
"Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü         
12:53
Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti         
12:24
Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu         
11:23
Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler         
11:14
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 14:30:11. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Fadıloğlu dev adamlarla buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement