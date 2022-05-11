Başkan Genç'ten ASİST Projesine destek - Son Dakika
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Başkan Genç'ten ASİST Projesine destek

11.05.2022 15:28
Başkan Genç'ten ASİST Projesine destek

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Valiliği tarafından çocuklarda spor kültürünün yaygınlaştırılması, zararlı alışkanlık ve kötü arkadaşlıklardan korunması, kişisel gelişim ve sosyal beceri düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik...

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Valiliği tarafından çocuklarda spor kültürünün yaygınlaştırılması, zararlı alışkanlık ve kötü arkadaşlıklardan korunması, kişisel gelişim ve sosyal beceri düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik (ASİST) projesi çerçevesinde öğrencilere spor kıyafetleri dağıtımına katıldı. Başkan Turgay Genç, proje ortağı oldukları çalışmada her çocuğun eşit haklarda spora, sanata ve diğer olanaklara erişimi için işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Antalya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün koordinesinde, Döşemealtı Belediyesi'nin ise malzeme desteği verdiği Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik (ASİST) projesi çerçevesinde TOKİ İlkokulu ve Albay Süleyman Külahçı İlkokulu'nda öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.

"Pay sahibi olmaktan gurur duyuyoruz"

Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder ile birlikte çeşitli spor dallarına teşvik etmek amacıyla forma ve spor malzemesi dağıtan Başkan Turgay Genç çocuklarla ve eğitimcilerle sohbet etti. Çocuklarla eğlenceli zaman geçiren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Döşemealtı Belediyesi olarak geleceğimiz olan gençlerimize yatırım yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Belediye olarak ilçe gençlerinin kötü alışkanlıklardan ve çevreden uzak durmaları için bir çok projeye imza attık. Yine Spor kulübümüz bünyesinde yüzlerce genç bir çok branşta eğitim görüyor ve başarıdan başarıya koşuyor. Antalya Valiliğimizin ASİST projesi de çok başarılı ve isabetli bir proje. Bizde bu önemli organizasyonda pay sahibi olmaktan gurur duyuyoruz. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Başkan Genç'ten ASİST Projesine destek
Başkan Genç'ten ASİST Projesine destek
Başkan Genç'ten ASİST Projesine destek
Başkan Genç'ten ASİST Projesine destek

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Antalya Valiliği, Turgay Genç, Döşemealtı, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Genç'ten ASİST Projesine destek - Son Dakika


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