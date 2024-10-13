Kulüp başkanı borcu açıkladı, yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Spor

Kulüp başkanı borcu açıkladı, yumruklar havada uçuştu

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Hem sportif hem de maddi anlamda zor günler geçiren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kongresinde gergin anlar yaşandı. Aday olmayan mevcut başkan Adil Gevrek'in borçlarla ilgili açıklamaları sırasında delegeler arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Öte yandan Yeni Malatyaspor'un mevcut borcunun 744 milyon TL olduğu açıklandı.

13.10.2024 14:38  Güncelleme: 15:00
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Trendyol 1. Lig'de sportif ve maddi anlamda kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor'da yapılan kongrede aday olmayan mevcut başkan Adil Gevrek, kulübün borcu açıklanınca ortalık karıştı.

ADİL GEVREK'E KÜRSÜDE TEPKİ

Geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanamadığı için yapılmayan kongre için adaylar ve delegeler bugünBattalgazi Belediyesi Kongre Salonu'nda toplandı. Mevcut başkan Adil Gevrek'in aday olmadığı kongrede; Ahmet Özköse, Ümit Bayram ve Şahin Altınok başkan adayı oldu. Adil Gevrek, kulübün borcu ile ilgili konuştuğu sırada bazı delegeler tepki gösterdi.

Kulüp başkanı borcu açıkladı, yumruklar havada uçuştu

BORÇ AÇIKLANINCA YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Yeni Malatyaspor'un mevcut borcunun 744 milyon TL olduğu açıklanınca ortalık karıştı. O sırada ayağa kalkan bir delege Adil Gevrek'e tepki gösterdi. Kürsüdeki konuşmasını kesen Gevrek, 'Ben seni susturmasını bilirim. Kes lan sesini! Kes lan sesini!' diyerek karşılık verince salon bir anda savaş alanına döndü. Bunun üzerine bazı delegeler arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandırıldı.

Kulüp başkanı borcu açıkladı, yumruklar havada uçuştu

LİGDE GALİBİYETİ YOK

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve aynı zamanda da maddi imkansızlıklarla boğuşan Yeni Malatyaspor, 8 haftası geride kalan ligde puanla tanışamadı. Tüm maçların mağlup olan Malatya temsilcisi, ilk hafta oynanan Pendikspor karşılaşmasına çıkmadığı için de 3-0 hükmen mağlup sayılarak -3 puan cezası almıştı.

Kulüp başkanı borcu açıkladı, yumruklar havada uçuştu

Yeni Malatyaspor, Trendyol, 3-sayfa, Malatya, Futbol, Kavga, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüp başkanı borcu açıkladı, yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • jackal insomnia:
    kavgamız tartışmamız her yerde iletişimle orta yolu bularak kanunla iş halletmek yok kaba kuvvet tehtidle var 7 0 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    çal meyhaneci çal, 5 0 Yanıtla
  • Zeynep İBİŞ:
    Takımı yedi bitirdi it herifler ! 1 1 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    Amatöre kadar yallah 0 0 Yanıtla
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