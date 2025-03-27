Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu

Kocaelispor camiası, "Kocaelispor Yeniden Süper Lig'e" temalı vefa gecesinde bir araya geldi. Düzenlenen bu anlamlı organizasyona Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi İlhan Aktaş ile Kocaelispor yöneticileri ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

BAŞKAN RECEP DURUL: BU KULÜP, BU ŞEHİR İÇİN DAHA BÜYÜK BAŞARILARA KOŞACAK

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, gecede yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak Kocaeli camiasına teşekkür etti. "Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımın, şehrin desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağını" belirten Durul, şunları söyledi: "Kocaelispor, sadece bir futbol kulübü değil, bu şehrin ruhunu yansıtan büyük bir değer. Süper Lig'e çıkmak için kenetlendik ve hep birlikte tarih yazacağız! Bugün burada toplanmamızın nedeni yalnızca bir başarıyı kutlamak değil, aynı zamanda geleceğin temellerini sağlam atmaktır. Kocaelispor için çok büyük hedeflerimiz var."

"KOCAELİSPOR'UN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR"

Kulübün tarihi başarılarını hatırlatan Başkan Durul, Kocaelispor'un üç kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiğini vurgulayarak, yeni dönemde daha büyük hedeflere odaklandıklarını belirtti. Durul, "Şimdi yine aynı ruhla, aynı inançla Süper Lig'e dönüyoruz. Ancak hedefimiz sadece yükselmek değil, orada kalıcı olmak ve Avrupa'da mücadele eden bir Kocaelispor yaratmak! Kocaelispor'un Süper Lig'e dördüncü kez yükselme mücadelesini yönetimimizle birlikte tarihe altın harflerle yazdıracağız. Bu kulübü geleceğe taşımak için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TAHİR BÜYÜKAKIN: "ŞAMPİYONLUĞU ŞİMDİDEN KUTLUYORUZ!"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da konuşmasında Kocaelispor'un sadece Süper Lig'e yükselmesinin yetmeyeceğini, kulübün ligde kalıcı olması gerektiğini vurguladı. Büyükakın, "Kulübün en büyük tehdidi kurumsallaşamamaktır. Kocaelispor'un güçlü bir altyapıya ve sağlam bir mali disipline sahip olması gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bu takım, şehrin birlikteliğiyle hak ettiği yere gelecek. Şampiyonluğu şımarmadan, efendi efendi şimdiden kutluyoruz!" diye konuştu.

TARAFTAR KENETLENDİ, ŞAMPİYONLUK İÇİN GÜN SAYILIYOR

Kocaelispor camiası, 16 yıl süren Süper Lig hasretine son vermeye çok yakın. Başkan Recep Durul ve teknik ekip, önümüzdeki 8 haftayı en iyi şekilde değerlendirerek sezon sonunda kupayı kaldırmayı hedefliyor. Binlerce taraftar, takımlarını büyük bir coşkuyla desteklemeye devam ederken, Kocaelispor şehri yeniden büyük futbol sahnesine taşımaya hazırlanıyor.