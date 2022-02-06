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Başkan sahaya indi - Son Dakika

Başkan sahaya indi

06.02.2022 15:31
Başkan sahaya indi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde oynana Bölgesel Amatör Lig 6. Bölge 1. Grup maçında çıkan olaylar sebebiyle Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın sahaya indi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde oynana Bölgesel Amatör Lig 6. Bölge 1. Grup maçında çıkan olaylar sebebiyle Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın sahaya indi. Taraftarı sakinleştiren Aydın, taraftarı takımı desteklemeye davet etti.

Yenişehir Belediyespor ile Kafkasspor takımları arasında oynanan maçta tansiyon yükseldi. Bölgesel Amatör Lig 6. Bölge 1. Grup'ta Yenişehir Belediyespor'a konuk olacak İnegöl Kafkasspor'da, taraftarın çevreye zarar vermesi sonucu Yenişehir taraftarını isyan etti. Sahaya giren Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Spor centilmenlik bir kardeşliktir. Lütfen sakin olalım sahaya herhangi bir yabancı madde atmayalım. Takımımızı en iyi şekilde destekleyelim. Yenişehir'in şanlı taraftarına yakışan da budur" diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın taraftarlara seslenmesinin ardından 15 dakika ara verilen ilk yarıyı Yenişehir Belediyespor 1-0 üstün kapattı.

Maçın gerilme sebebi kafkarspor taraftarların Yenişehir İlçe stadyumunda duvarda kapılara asfaltlara yazılar yazılmasıyla başladı - BURSA

Başkan sahaya indi

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Davut Aydın, Amatör Lig, Yenişehir, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan sahaya indi - Son Dakika Spor


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