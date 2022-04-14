Başkan sahaya indi! Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşılaştığı futbolcularına acımadı - Son Dakika
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Başkan sahaya indi! Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşılaştığı futbolcularına acımadı

14.04.2022 00:17

İngiltere'den Hull City takımını satına alan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, futbolcularıyla maç yaptı. Ilıcalı, yeşil sahada karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadan iyi bir performans sergiledi.

İngiltere'de Hull City kulübünü satın alması nedeniyle futbol camiasında geniş bir yankı uyandıran yapımcı Acun Ilıcalı, takımına geniş vakit ayırmaya devam ediyor. Ilıcalı'nın satın almasının ardından iyi bir grafik yakalayan Hull City, son haftalardaki mağlubiyetlerini sonlandırarak, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

BAŞKAN SAHAYA İNDİ

Kötü gidişatın ardından gözler Acun Ilıcalı'ya çevrilirken, Ilıcalı işe daha yeni başladıklarını ve zaman gerektiğini ifade etmişti. Ilıcalı son olarak yeşil sahaya inerek futbolcularıyla maç yaptı.

PERFORMANSI BEĞENİLDİ

Normal zamanda da futbol oynamayı seven Ilıcalı'nın futbolcuları karşısında da iyi bir performans sergilediği görüldü. Takımın bu eğlenceli anları, kulübün resmi sayfasından paylaşıldı.

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Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan sahaya indi! Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşılaştığı futbolcularına acımadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan sahaya indi! Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşılaştığı futbolcularına acımadı - Son Dakika
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