Başkan Ulutaş'tan güreşçilere kispet - Son Dakika
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Başkan Ulutaş'tan güreşçilere kispet

28.04.2022 12:31
Başkan Ulutaş'tan güreşçilere kispet

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti.

Kaş Belediyesi güreş takımının sporcuları, antrenör Barış Alagöz'ün eşliğinde Başkan Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, güreşlerin yakında başlayacağını, kispetlerin hazır olduğunu ifade etti.

Güreşçilerin kispetlerini vererek, onlarla sohbet eden Başkan Ulutaş, "Kaş Belediyesi, bundan sonra da güreşe destek vermeye devam edecek. Sporcularımızın müsabakalarda belediyemizi, Kaş'ımızı, Antalya'mızı en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Sporcular da Başkan Ulutaş'ın kendilerine verdiği desteğe teşekkür ederek, düzenlenecek güreşlerde başarılı sonuçlar alacaklarını dile getirdi. - ANTALYA

Başkan Ulutaş'tan güreşçilere kispet
Başkan Ulutaş'tan güreşçilere kispet
Başkan Ulutaş'tan güreşçilere kispet
Başkan Ulutaş'tan güreşçilere kispet
Başkan Ulutaş'tan güreşçilere kispet

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Kaş Belediyesi, Mutlu Ulutaş, Antalya, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Ulutaş'tan güreşçilere kispet - Son Dakika


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