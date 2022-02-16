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Başkan Zolan'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler - Son Dakika

Başkan Zolan'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler

16.02.2022 12:20
Başkan Zolan'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler

Katıldıkları turnuvalarda aldıkları derecelerle Denizli'yi gururlandıran Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Başkan Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Katıldıkları turnuvalarda aldıkları derecelerle Denizli'yi gururlandıran Büyükşehir Belediye spor Yüzme Takımı, Başkan Osman Zolan'ı ziyaret etti. Gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulunan Başkan Zolan, "Esas olan gayret etmek, çalışmak ve disiplindir" dedi.

Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası'nda 2 Türkiye Şampiyonluğu kazanan, 3 sporcusunu da Milli Takıma gönderen Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporcu ve antrenörleri tebrik etti, başarılarının devamını diledi. Çocuklara ve gençlere spor yapma imkanı sağlayarak geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine imkan sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Zolan, "Sizler branşınızda ülkemizi daha ileriye götürmek için çalışmalarınızı sürdürmelisiniz. İçinizde Milli Takıma seçilen sporcularımız var. Bu da ayrı bir gurur, her birinizi tebrik ediyorum. Geleceğimizsiniz, sizlerin başarıları bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

"Sadece forma ile yarış kazanılmaz"

Katıldıkları turnuvalarda önemli başarılar elde eden gençleri tebrik eden Başkan Zolan, altın değerinde tavsiyelerde bulundu: "Gayret etmedikten sonra hangi takımda olduğunuzun bir önemi yok. Sadece forma ile yarış kazanılmaz. Esas olan gayret etmek, çalışmak ve disiplindir. Tesisler anlamında imkanların sunulmasıdır. İnşallah önümüzdeki senelerde çok daha iyi başarılar elde edersiniz. Derece, madalyalar bir yana spor yapmanız başlı başına bir kazançtır. Hedefimiz madalya almaktan ziyade spor yapmak, geleceğe örnek olmaktır. Denizli'deki gençlerimize örnek olduğunuz ve çekim merkezi oluşturduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir'den 3 sporcu Milli Takıma seçilmişti

Geçen hafta Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlediği Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası'nda Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan 1000 metre erkekler serbest stilde; Emine Doğa Aktaş ise 1000 metre kızlar serbest stilde Türkiye Şampiyonu oldu. Berkay Çağdaş Ülker ise 1000 metre erkekler serbest stilde Türkiye 6'ncısı oldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları aldıkları başarılı derecelerle Açık Su Milli Takımı'na seçilmeye hak kazandı. - DENİZLİ

Başkan Zolan'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler
Başkan Zolan'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler
Başkan Zolan'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler

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Büyükşehir Belediyespor, Osman Zolan, Denizli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Zolan'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler - Son Dakika Spor


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