Başkanlar arasında ''Mourinho'' gerginliği: Aziz Yıldırım yalanladı, Ali Koç görüntülerle cevap verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başkanlar arasında ''Mourinho'' gerginliği: Aziz Yıldırım yalanladı, Ali Koç görüntülerle cevap verdi

Geniş Video İzle

Canlı yayında karşı karşıya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan adayı Aziz Yıldırım arasında yeni teknik direktör Jose Mourinho gerginliği yaşandı. Aziz Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında, ''Mourinho'nun transferinde açıktan para verdiler'' sözlerini yalanladı. Ali Koç ise, o anların VTR görüntülerini izleterek Aziz Yıldırım'a yanıt verdi.

09.06.2024 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seçime saatler kala Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan adayı Aziz Yıldırım arasında gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfer sürecinden bahseden Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon programında söylediği, "Açıktan para verdiler." iddiasını hatırlattı.

ALİ KOÇ AZİZ YILDIRIM'I GÖRÜNTÜLERLE YALANLADI

Söz konusu ifadeyi kullanmadığını iddia eden Aziz Yıldırım'a Ali Koç programın VTR görüntülerini izleterek yanıt verdi. Görüntülerde Aziz Yıldırım'ın söz konusu iddiayı gündeme getirdiği görüldü.

Başkanlar arasında \'\'Mourinho\'\' gerginliği: Aziz Yıldırım yalanladı, Ali Koç görüntülerle cevap verdi

Jose Mourinho, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkanlar arasında ''Mourinho'' gerginliği: Aziz Yıldırım yalanladı, Ali Koç görüntülerle cevap verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Sümbül Dağı: Ekonomi ne olacak ekonomi millet aç bırakın şu feneri meneri marolu morunu 101 17 Yanıtla
    kuzeyli baba: açlık bize koymaz fenerim şampiyon olsun yeterki dayı 27 89 Ercan Karatas: Ekonomi diye dert yanacağın yer burası değil tayyip beye sor o senin sıkıntını giderir inş kardeş 3 2
  • Ferhat Esmeray: Aziz Yıldırım adamdır 66 16 Yanıtla
    Ahmet Güneş: Bıktık bu adamdan başarı olmasın yeter ki bu adamı görmeyelim 20 sene bıktırdı Ali Koç gerisi yalannnn 0 2
  • O bir Karşıyakalı: Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe şampiyonluğa daha yakındır açık net.. 52 8 Yanıtla
  • erdal öz: mörınho çıktı başımıza 42 8 Yanıtla
  • Ali Arslan: Türk TV tarihinin yüzde 78 reyting ile gelmiş geçmiş en fazla izlenme rekoru kırılmış... FB Türkiye'dir Türkiye Fenerbahçe Neden tek büyük FB söyleminin yanıt bulduğu bir örnek gece daha yaşandı... 16 32 Yanıtla
    Turan Alan: Kendi hayal dünyanda sana iyi renyting ve seyirler kardeşim 13 5 Ahmet Güneş: Kes lan sibop 1 2
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 ’’Merhaba Ezel Bey’’ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu ''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:32 Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:04:35. #1.12#
SON DAKİKA: Başkanlar arasında ''Mourinho'' gerginliği: Aziz Yıldırım yalanladı, Ali Koç görüntülerle cevap verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement