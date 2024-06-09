Seçime saatler kala Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan adayı Aziz Yıldırım arasında gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfer sürecinden bahseden Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon programında söylediği, "Açıktan para verdiler." iddiasını hatırlattı.
Söz konusu ifadeyi kullanmadığını iddia eden Aziz Yıldırım'a Ali Koç programın VTR görüntülerini izleterek yanıt verdi. Görüntülerde Aziz Yıldırım'ın söz konusu iddiayı gündeme getirdiği görüldü.
Son Dakika › Spor › Başkanlar arasında ''Mourinho'' gerginliği: Aziz Yıldırım yalanladı, Ali Koç görüntülerle cevap verdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (21)