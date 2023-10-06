Başkanlığa yeniden aday mı oluyor? Fikret Orman ateşi yaktı - Son Dakika

Başkanlığa yeniden aday mı oluyor? Fikret Orman ateşi yaktı

Başkanlığa yeniden aday mı oluyor? Fikret Orman ateşi yaktı
Son Güncelleme: 06.10.2023 16:21

Seçime gitme kararı alan Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman, yeniden aday olacağı iddialarına cevap verdi. Orman yaptığı açıklamada, ''Beşiktaş'ın ne zaman bana ihtiyacı olursa orda olurum.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi taraftarın tepkileri sonrası seçime gitme kararı aldı. Yeniden başkanlığa aday olmaya hazırlanan Çebi'nin karşısına hangi isimlerin aday çıkacağı merak konusu olurken, eski başkan Fikret Orman kafa karıştıran bir açıklama yaptı.

"BEŞİKTAŞ'IN BANA NE ZAMAN İHTİYACI OLURSA ORADA OLURUM"

Fikret Orman ile konuştuğunu belirten Candaş Tolga Işık yaptığı açıklamada, "Az önce Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman'la konuştum, "Aday olmayı düşünüyor musunuz?" diye sordum, "Ben sonradan Beşiktaşlı olmadım! Beşiktaşlı doğdum son nefesime kadar da Beşiktaşlı kalacağım. Beşiktaş'ın ne zaman bana ihtiyacı olursa orada olurum." ifadelerini kullandı.

Başkanlığa yeniden aday mı oluyor? Fikret Orman ateşi yaktı

Fikret Orman, Beşiktaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkanlığa yeniden aday mı oluyor? Fikret Orman ateşi yaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkanlığa yeniden aday mı oluyor? Fikret Orman ateşi yaktı - Son Dakika
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