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Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final - Son Dakika

Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final

18.02.2022 21:26
Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final

Salon: TOFAŞHakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Can MavisuFenerbahçe Beko: Pierre 2, Booker 10, Ahmet Düverioğlu 7, Melih Mahmutoğlu 9, Henry 6, Şehmus Hazer 2, Guduric 20, Metecan Birsen 2, İsmet Akpınar, Floyd 6, BiberovicGalatasaray Nef: Bost 1, Blackshear 12, Purcell 9, Rıdvan Öncel, Ege...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Pierre 2, Booker 10, Ahmet Düverioğlu 7, Melih Mahmutoğlu 9, Henry 6, Şehmus Hazer 2, Guduric 20, Metecan Birsen 2, İsmet Akpınar, Floyd 6, Biberovic

Galatasaray Nef: Bost 1, Blackshear 12, Purcell 9, Rıdvan Öncel, Ege Arar 2, Okben Ulubay, Göksenin Köksal, Trimble 16, Ndour 7, Sadık Kabaca 2,

1. Periyot: 20-18

Devre: 36-31

3. Periyot: 48-37

5 faulle çıkan: 38.41 Ndour (Galatasaray Nef)

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 yenerek, finale yükseldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Ege Arar ve Blackhear ile 4 sayı bulup öne geçen Galatasaray Nef'e, Fenerbahçe Beko Ahmet Düverioğlu, Pierre ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla karşılık verdi ve 4. dakikayı 7-6 önde geçti. Özellikle iki takımın birbirine uyguladığı sert savunmalarla 24 saniyelerin son ana kullanıldığı çeyreği sarı-lacivertli ekip daha iyi kontrol etti ve periyotu da 20-18 önde kapattı.

İkinci çeyreğe daha baskılı başlayan Fenerbahçe Beko, Floyd ve Şehmus Hazer'in içeriyi zorlayarak bulduğu sayılarla 13. dakikada farkı 6'ya (24-18) çıkardı. Henry ve Booker ikilisinin devreye girmesiyle oyundaki kontrolü eline alan sarı-lacivertli ekip, 17. dakikayı 34-26 önde geçti. Galatasaray Nef, rakibinin bu baskısına boyalı alanı daha aktif kullanarak karşılık vermeye çalışsa da soyunma odasına Fenerbahçe Beko'nun 36-31 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyreğe Trimble'den 4 sayılık katkı alarak başlayan Galatasaray Nef, 23. dakikada farkı 1'e indirdi: 36-35. Sayı bulmakta sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksander Djordjevic sık sık değişikliklere giderek düğümü çözdü ve 26. dakikada Guduric'in dış isabetiyle rahat nefes aldı: 39-35. Bu dakikadan sonra Guduric'in ekstra oyunuyla ritim bulan sarı-lacivertli ekip, 28. dakikaya kadar atılan tüm sayıyı Sırp oyuncunun elinden bularak, skoru 46-37'ye getirdi. Taraftarların kötü tezahüratları ve patlayıcı madde kullanmasından dolayı hakem heyeti 29. dakikada oyunu durdurarak, iki takım taraftarlarının salonu boşaltmasını istedi. Hakemler ve basketbolcuların soyunma odasına gidip, taraftarların tribünleri boşaltmasının ardından maç tekrar başladı. Oyunun başlamasıyla tekrar Guduric ile skor bulan Fenerbahçe Beko, farkı çift hanelere çıkardı ve final periyotuna avantajlı girdi: 48-37

Son periyota daha kontrollü ve oyunun hakimi görüntüsüyle başlayan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun serbest atışlarıyla ve Guduric'in skor üretmeye devam etmesiyle 33. dakikada farkı 15 sayıya (57-42) kadar çıkardı. Kalan dakikalarda Galatasaray Nef oyun disiplininden iyice kopunca Fenerbahçe Beko rakibine geri dönüş şansı tanımadı ve parkeden 64-49 galip ayrıldı.

Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final
Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final
Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final
Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final

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Ahmet Düverioğlu, Türkiye Kupası, Emin Moğulkoç, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final - Son Dakika Spor


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