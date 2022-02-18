Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda finalin adı Fenerbahçe Beko Anadolu Efes

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın son finalisti Darüşşafaka'yı 96-71 mağlup eden Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko ile final maçına çıkacak.

Bursa Tofaş Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın son finalisti Darüşşafaka'yı 96-71 skorla yenen Anadolu Efes oldu. Final maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes pazar günü saat 17.00'de Tofaş Spor Salonu'nda kupa için ter dökecek.

Salon: Tofaş

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Zafer Yılmaz xx, Hüseyin Çelik xx

Anadolu Efes: Larkin xxx 16, Beaubois xx 9, Yiğitcan Saybir x 6, Doğuş Balbay x, Braynt xxxx 26, Ömer Can İlyasoğlu x, Erten Gazi x, Egemen Güven x 2, Moerman x 5, Buğrahan Tuncer xx 11, Tibor Pleiss x 8, Micic xx 13

Başantrenör: Ergin Ataman

Darüşşafaka: Gabriel Olaseni x 8, Wendel Caupain Jr x 7, Pineiro xx 14, Eren Has x, Mc Cullough xx 7, Doğuş Özdemiroğlu x 7, Selim Şav x 5, Maxim Mutaf x 2, Ege Özçelik x 6, Sinan Güler x 4, Berke Atar x 6, Nathan Boothe xx 5

Başantrenör: Selçuk Ernak

1. Periyot: 28-15 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 54-32 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 79-47 (Anadolu Efes lehine) - BURSA