Basketbol maçları ertelendi - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonu, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

TBF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır" denildi. - İSTANBUL