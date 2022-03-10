Basketbol maçları ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol maçları ertelendi

10.03.2022 22:48
Basketbol maçları ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonu, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

TBF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır" denildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Basketbol maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi Basketbol maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi Türkiye Basketbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanması gereken tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini... Türkiye Basketbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanması gereken tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini... ŞİKAYETVAR 'KUSURSUZ MÜŞTERİ DENEYİMİ YAŞATAN' 96 MARKAYI ÖDÜLLENDİRDİ ŞİKAYETVAR 'KUSURSUZ MÜŞTERİ DENEYİMİ YAŞATAN' 96 MARKAYI ÖDÜLLENDİRDİ

basketbol, Türkiye, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Basketbol maçları ertelendi - Son Dakika


Son Dakika
23:09 Soğuk havaya aldırış etmediler! Binlerce kişi Emir Can İğrek'i dinlemek için saatlerce bekledi
22:54 Beşiktaş'ta 112 ağaç kesildi! AK Partili isimden konu ile ilgili açıklama geldi: Reklam yeri açılsın diye kestiler
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
22:21 Cinayet mi, intihar mı? Adam, arabada başından vurulmuş halde bulundu
22:17 Olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sonuçları ağır oldu! PFDK futbolculara ceza yağdırdı
21:49 Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 23:20:07. #1.13#
SON DAKİKA: Basketbol maçları ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement