Başrolde Torreira var! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika
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Spor

Başrolde Torreira var! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon

Başrolde Torreira var! İşte Galatasaray\'ın penaltı beklediği pozisyon

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasının 19. dakikasında Rick van Drongelen'in ceza sahasında Lucas Torreira yaptığı müdahalenin ardından penaltı bekledi. Hakem Ozan Ergün ise itirazlara rağmen oyunu devam ettirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu karara tepki gösterdi.

11.04.2025 21:18
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray, mücadelenin ilk yarısında penaltı bekledi.

TORREIRA YERDE KALDI

Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, karşılaşmanın 19. dakikasında rakip ceza sahasında Rick van Drongelen'in yerde kaldı ve gözler müsabakanın hakemi Ozan Ergün'e çevrildi. Hakem Ergün, oyunun devam etmesini istedi. Futbolcular başta olmak üzere Galatasaray cephesi, bu karara itirazda bulundu. Taraftarlar da penaltı verilmemesine tepki gösterdi.

İşte o pozisyon;

Başrolde Torreira var! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
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Lucas Torreira, Galatasaray, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başrolde Torreira var! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Görmüş:
    dokunmayacaksın o çocuklarına 16 10 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Alışmışlar kendilerini atmaya ! 7 8 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    He he penalti versindi sanki nolacak herkes biliyor zaten gs kendini yere atıp hakemin gözüne bakmaktan başka futbol oynamıyor okan buruk kendi oynadığı oyunu oyuncularına aşilamiş sezon boyunca nasıl puan aldılar yildiz diye aldıkları osimen penalti yıldızı oldu takım hakemlerin gözüne bakmaktan futbol oynamayı unutmuşlar Allahtan avrupayi turk hakemleri yönetmiyor orda dönderip yoluyolar tekarar 6 8 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    taklacı torreira. 7 5 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    samsun spor başkanına sorun takımı çok güzel oynadı dediği gibi şaşıracaksınız oynayacağımız futbola dedi gerçekten çok şaşırdık yazıklar olsun Samsun'a yakışmıyor 5 3 Yanıtla
  • Tony Montana:
    HABERİN BAŞLIĞI FLİM OLDUĞUNU ANLATIYOR ZATEN A KÜ 4 1 Yanıtla
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