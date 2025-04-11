Başrolde Torreira var! İşte Galatasaray\'ın penaltı beklediği pozisyon

Mevlut Emre:

He he penalti versindi sanki nolacak herkes biliyor zaten gs kendini yere atıp hakemin gözüne bakmaktan başka futbol oynamıyor okan buruk kendi oynadığı oyunu oyuncularına aşilamiş sezon boyunca nasıl puan aldılar yildiz diye aldıkları osimen penalti yıldızı oldu takım hakemlerin gözüne bakmaktan futbol oynamayı unutmuşlar Allahtan avrupayi turk hakemleri yönetmiyor orda dönderip yoluyolar tekarar