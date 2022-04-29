Batman'ın kadın futbol takımı namağlup yoluna devam ediyor - Son Dakika
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Batman'ın kadın futbol takımı namağlup yoluna devam ediyor

29.04.2022 11:03
Batman'ın kadın futbol takımı namağlup yoluna devam ediyor

3. ligde mücadele eden 1955 Batman Belediyespor Kadın Futbol Takımı 2. lig için namağlup bir şekilde mücadelesine devam ediyor.

3. ligde mücadele eden 1955 Batman Belediye spor Kadın Futbol Takımı 2. lig için namağlup bir şekilde mücadelesine devam ediyor.

1955 Batman Belediyespor Antrenörü Bilal Bakay, 5 takımdan oluşan 16 grup halinde mücadelelerine devam ettiklerini ve kendi gruplarında namağlup bir şekilde liderlik koltuğuna oturduklarını söyledi. Şampiyon olduktan sonra Play-off'a katılacaklarını ve 2. lige çıkmak için mücadelelerine devam edeceklerini ifade eden Bakay, "İyi ve genç bir takıma sahibiz. Takımın tamamı 14 - 15 yaşlarında ve Batmanlı kadınlardan oluşuyor. Bize olan desteklerinden dolayı başta Valimiz Hulusi Şahin Bey'e ve spor kulübü yöneticilerimize teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

1955 Batman Belediyespor'da 8 senedir oynayan Zeynep Kasım, 16 grup içerisinde kendi gruplarında namağlup olduklarını ve hedeflerinde şampiyonluk olduğunu belirtti. Kasım, "Bilal Bakay teknik direktörümüz. Kendisi bir hocadan daha fazlası. Takım ruhunu bizlere aşılayan başlıca isimlerden biri. Takımımızda bu şekilde birlik ve beraberlik olduğu sürece bu skor sayılarıyla devam edeceğimize canı gönülden inanıyorum. Takımımıza ve kulübümüze emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Büşra Dal ise, takımının namağlup bir şekilde şampiyon olacağını ileri sürdü. Takıma güvendiğini ifade eden Dal, "Biz yalnız bir takım değil aynı zamanda bir aileyiz. Valimiz ve belediye başkan vekilimiz Hulusi Şahin'e çok teşekkür ediyoruz, desteklerini hiç esirgemedi" şeklinde konuştu. - BATMAN

Batman'ın kadın futbol takımı namağlup yoluna devam ediyor
Batman'ın kadın futbol takımı namağlup yoluna devam ediyor
Batman'ın kadın futbol takımı namağlup yoluna devam ediyor
Batman'ın kadın futbol takımı namağlup yoluna devam ediyor
Batman'ın kadın futbol takımı namağlup yoluna devam ediyor
Batman'ın kadın futbol takımı namağlup yoluna devam ediyor
Batman'ın kadın futbol takımı namağlup yoluna devam ediyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Batman'ın kadın futbol takımı namağlup yoluna devam ediyor - Son Dakika


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