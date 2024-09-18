Batshuayi\'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri

Türk Ak:

Galatasaray ligin en zayıflarıyla oynadı 2 saglam maç yaptı youngboys ve bjk sonuçlar ortada HEP DİYORUM GESE BİR BALON AMA OCAGA KADAR ZOR MAÇI SADECE FENER BU NASIL FİKSTÜR ANLAMADIM