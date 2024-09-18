Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri - Son Dakika
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Spor

Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri

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Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçın ardından Fenerbahçe'nin eski santraforu Batshuayi, Fenerbahçe maçına gitmenin kendisi için özel olduğunu ve Fenerbahçe'ye gol atmak için oraya gideceğini söyledi.

18.09.2024 08:42  Güncelleme: 09:06
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Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep'i 3-1 maplup ettiği maçta, Fenerbahçe'nin eski santraforu Batshuayi 1 golle oynadı. Maç sonu açıklamalarda bulundu.

ASLAN RAHAT KAZANDI

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 11. dakikada Barış Alper Yılmaz?, 26. dakikada Yunus Akgün? ile 76. dakikada Michy Batshuayi'den geldi. Galatasaray bu sonuçla 5/5 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.

"GOL ATMAK İÇİN ORAYA GİDECEĞİM"

Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın Belçikalı yıldızı açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, eski takımı Fenerbahçe ile ilgili olarak "Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim" dedi.

Batshuayi\'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri

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Son Dakika Spor Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • ferhat eser:
    Beşiktaşın artıklarından medet uman 5saraylılar yahu sen ne kadar küçüksün galatasaray görünmüyorsun bile 47 100 Yanıtla
  • Behzat:
    işimize yaramadığın için yolladık seni kral. 33 50 Yanıtla
  • Hakan Bilen:
    çok iyi olsaydı Avrupa'da olurdu 3.forvetsin neyin kafası hiç beğenmediğim bencil ve fırsatçı profili... 35 38 Yanıtla
  • said örücü:
    oyunda kaç dakika süre alabileceksin acaba 32 16 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Hiç Sorma Delirdim Hatta Kafayı Yedim 27 16 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Galatasaray ligin en zayıflarıyla oynadı 2 saglam maç yaptı youngboys ve bjk sonuçlar ortada HEP DİYORUM GESE BİR BALON AMA OCAGA KADAR ZOR MAÇI SADECE FENER BU NASIL FİKSTÜR ANLAMADIM 12 21 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka:
    yaw senin gibi sadık bir satıcı ne gördüm ne duydum gel bakalım sen satılık bisiklet 13 19 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Ne demesini bekliyorsunuz ki 24 7 Yanıtla
  • Engin Sezgin:
    GEL BAKALIM ASLAN 14 10 Yanıtla
  • Ankara null:
    saplaa 15 6 Yanıtla
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