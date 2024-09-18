Batshuayi\'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri

Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep'i 3-1 maplup ettiği maçta, Fenerbahçe'nin eski santraforu Batshuayi 1 golle oynadı. Maç sonu açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 11. dakikada Barış Alper Yılmaz?, 26. dakikada Yunus Akgün? ile 76. dakikada Michy Batshuayi'den geldi. Galatasaray bu sonuçla 5/5 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.
Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın Belçikalı yıldızı açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, eski takımı Fenerbahçe ile ilgili olarak "Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim" dedi.
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