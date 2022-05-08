Batshuayi direkt soyunma odasın gitti - Son Dakika
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Batshuayi direkt soyunma odasın gitti

08.05.2022 20:49
Batshuayi direkt soyunma odasın gitti

Fenerbahçe derbisinde kaçırdığı penaltı ve performansıyla taraftarların tepkisiyle karşılaşan Michy Batshuayi, oyundan çıkınca direkt olarak soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe derbisinde kaçırdığı penaltı ve performansıyla taraftarların tepkisiyle karşılaşan Michy Batshuayi, oyundan çıkınca direkt olarak soyunma odasına gitti.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maçın 7. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çeviremeyen ve performansıyla da taraftarların tepkisini çeken Michy Batshuayi, 62. dakikada yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı. Yakın olduğu kalenin hemen yanından oyun alanının dışına çıkan Batshuayi'ye Beşiktaşlı taraftarlar tepkisini sürdürürken, Belçikalı forvet, yedek kulübesine gelmek yerine doğrudan soyunma odasına gitmeyi tercih etti. - İSTANBUL

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Fenerbahçe, Beşiktaş, oyunlar, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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