Batshuayi kesmedi! Galatasaray, Fenerbahçe\'nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı

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Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi

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Yıldız golcü Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray, Fenerbahçe'nin iki yıldızıyla daha ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, sözleşmelerinin bitecek olan iki isimle şimdiden dirsek temasını kurdu.

Sözleşmeleri 30 Haziran 2025 yılında bitecek olmasından dolayı Ocak ayında bedelsiz olarak transfer edilebilecek iki oyuncuyu gözüne kestiren Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin hamle yapmaması durumunda iki yıldıza da sözleşme önerecek.

OSAYI VE İRFAN CAN'I İSTİYORLAR

Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Ocak ayına kadar sözleşme önermemesi durumunda araya girip teklif yapmaya hazır.