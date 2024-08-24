Batshuayi kesmedi! Galatasaray, Fenerbahçe'nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı - Son Dakika
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Spor

Batshuayi kesmedi! Galatasaray, Fenerbahçe'nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı

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Daha önce Fenerbahçe'den Batshuayi'yi renklerine bağlayan Galatasaray, ezeli rakibinden şimdi de İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Sözleşmeleri 2025 yılında bitecek olan bu iki oyuncuyu Ocak ayında bedelsiz olarak transfer etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin bu süreçte hamle yapmaması durumunda iki yıldıza da sözleşme önerecek.

24.08.2024 10:41
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Yıldız golcü Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray, Fenerbahçe'nin iki yıldızıyla daha ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, sözleşmelerinin bitecek olan iki isimle şimdiden dirsek temasını kurdu.

Sözleşmeleri 30 Haziran 2025 yılında bitecek olmasından dolayı Ocak ayında bedelsiz olarak transfer edilebilecek iki oyuncuyu gözüne kestiren Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin hamle yapmaması durumunda iki yıldıza da sözleşme önerecek.

OSAYI VE İRFAN CAN'I İSTİYORLAR

Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Ocak ayına kadar sözleşme önermemesi durumunda araya girip teklif yapmaya hazır.

Batshuayi kesmedi! Galatasaray, Fenerbahçe\'nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı

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Son Dakika Spor Batshuayi kesmedi! Galatasaray, Fenerbahçe'nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı - Son Dakika

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    Yorumlar (19)

  • ömer özdaş: Ginemi kahveci ağız larının payını aldılar fb istemese boş kranpon bile alamazlar 42 38 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Gel Evladum gel. Şampiyonlar Ligi'ni görün :) 25 38 Yanıtla
  • Levent Tasdelen: bu haberden Galatasaray 'ın haberi varmı :)) 55 5 Yanıtla
  • Halit Erdoğan: çok güldüm yaaa ???????????? 38 6 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: İrfan Can Kahveci olmaz! 30 3 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin: bu şerefe nail olmak her futbolcuya nasip olmaz 9 23 Yanıtla
  • ferhat eser: Kırmızı kuşlar, serin ayaklı baykuşlarla marsmelov patlatırken gökyüzünde süzülürler. 4 10 Yanıtla
  • Alper tunga: Napacak bu oyuncuları şampiyonlar liginde oynayacak kadro kurması gerekirdi. 8 4 Yanıtla
  • Bay Pipo: Hahahahahahahah Hafta sonu fıkrası 7 1 Yanıtla
  • ferhat eser: Kul aakausna xdysaandnfs 0 6 Yanıtla
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