Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor - Son Dakika
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Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor

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Yunanistan takımı Panathinaikos'un, deneyimli teknik adam Fatih Terim ile ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

30.04.2024 10:24  Güncelleme: 10:28
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Yunanistan takımı Panathinaikos'un, deneyimli teknik adam Fatih Terim ile ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

FATİH TERİM İLE YOLLAR AYRILACAK

Yunanistan basınında yer alan haberlerde Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'un Fatih Terim'le ilgili kararını değiştirdiği ve deneyimli teknik adamla yolların ayrılacağı bildirildi. Sport24'ün haberine göre, Fatih Terim ile Panathinaikos'un ilişiği kesiliyor.

BAŞKAN TAVRINI DEĞİŞTİRDİ

Haberde Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'un AEK yenilgisinden sonra dahi Fatih Terim'le yola devam etme düşüncesinde olduğu belirtildi. Hatta ikilinin gelecek sezonun planlaması için bir araya geldiği aktarıldı. Öte yandan Aris yenilgisi ve sonrasında yaşananlar başkanın fikrini değiştirmesine sebep oldu.

Haberde Fatih Terim'in soyunma odasındaki herkesin güvenini kaybettiği vurgulandı. Kulüpte bazı isimlerin 15 Mayıs'taki PAOK maçı öncesi Fatih Terim'in gönderilmesini talep ettiği ancak bunun pek mümkün görünmediği aktarıldı.

Bavulunu bile topladı! Yunanistan\'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Panathinaikos, Fatih Terim, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Şeref Yazıcıoğlu : Abi gel mahkemen var sen nerelerdesin kaç aydır 63 4 Yanıtla
  • Kurtbet Kara: verin fatih hocama türk hakem. sıkıştığı zaman pen versin 26 4 Yanıtla
  • stanciu george: çok bıle kaldı Bır Galatasaray taraftarı olarak Turk futbolunun katıllerınden bırısı olarak kendısını goredugum ıcın gram sevmıyorum ne futboldan anlıyor ne taktık bılıyor nede ınsanı ılıskılerı yonetmekten haberdar cok bıle sabrettıler egoya 10 1 Yanıtla
  • Şevki Sünger: hagi ile popesku sayesinde şampiyonluklar aldı kendini bi halt zannetti 5 1 Yanıtla
  • Serkan Basar: hay aksi yine haklı çıktım :) 4 2 Yanıtla
    huseyin ergun: Ne demiştin. Gittiği gibi gelir mi? 0 0
  • süleyman hakan gökşen: artık tam bir emekli olsun...her şeyi var, şan, şöhret, başarı, para, insan başka ne ister ki ? 0 0 Yanıtla

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