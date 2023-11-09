Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Bayern maçı sonrası hesaplar değişti

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi. Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu ve A Grubu'nda ortalık bir hayli karıştı. 12 puanlı Bayern Münih'in altında Kopenhag 4, Galatasaray 4 ve Manchester United'ı 3 puanı bulunuyor. Bitime 2 hafta kala Galatasaray'ı gruptan çıkaracak senaryolar ise şöyle

2 MAÇI KAZANIRSA DİREKT ÇIKACAK

Galatasaray, son iki maçında Kopenhag ve Manchester United'ı yenmesi durumunda rakilperinin sonuçlarına bakmadan bir üst tura adını yazdıracak.

GRUPTAN ÇIKARACAK SENARYOLAR

Eğer Kopenhag, Bayern Münih'e yenilir, Galatasaray da Manchester United'ı yenerse temsilcimize Kopenhag karşısında 1 puan da yetiyor. Temsilcimiz bir sonraki maçında İngiliz devini yenemezse, Kopenhag'ı yenip Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesini beklemek zorunda kalacak.

A Grubu'nda son durum şöyle: