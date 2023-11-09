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Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Bayern maçı sonrası hesaplar değişti - Son Dakika

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Bayern maçı sonrası hesaplar değişti

09.11.2023 09:58  - Güncelleme: 10:27

Bayern Münih'e karşı oynadığı 2 maçı da kaybeden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4 puanda kaldı. Temsilcimizin grubunda Kopenhag'ın 4, Manchester United'ın ise 3 puanı var. Grup etabının sona ermesine 2 hafta kala Galatasaray'ı bir üst tura taşıyacak birçok senaryo bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi. Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu ve A Grubu'nda ortalık bir hayli karıştı. 12 puanlı Bayern Münih'in altında Kopenhag 4, Galatasaray 4 ve Manchester United'ı 3 puanı bulunuyor. Bitime 2 hafta kala Galatasaray'ı gruptan çıkaracak senaryolar ise şöyle

2 MAÇI KAZANIRSA DİREKT ÇIKACAK

Galatasaray, son iki maçında Kopenhag ve Manchester United'ı yenmesi durumunda rakilperinin sonuçlarına bakmadan bir üst tura adını yazdıracak.

GRUPTAN ÇIKARACAK SENARYOLAR

Eğer Kopenhag, Bayern Münih'e yenilir, Galatasaray da Manchester United'ı yenerse temsilcimize Kopenhag karşısında 1 puan da yetiyor. Temsilcimiz bir sonraki maçında İngiliz devini yenemezse, Kopenhag'ı yenip Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesini beklemek zorunda kalacak.

A Grubu'nda son durum şöyle:

Bayern maçı sonrası ortalık yangın yeri! İşte Galatasaray'ı gruptan çıkaracak tüm senaryolar

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Bayern maçı sonrası hesaplar değişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Bayern maçı sonrası hesaplar değişti - Son Dakika
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