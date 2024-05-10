3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu - Son Dakika
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3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e dramatik bir şekilde elenen Bayern Münih, Galatasaray'ı da dev bir gelirden etti. Alman devi, finale kalması halinde Sacha Boey transferinde yapılan anlaşma gereği sarı-kırmızılılara 3.7 milyon euro bonus ödeyecekti. Cimbom, Real Madrid'in final biletini almasıyla bu bonustan yararlanamadı.

10.05.2024 18:14
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Real Madrid ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanşında 1-0 öne geçen Bayern Münih, 3 dakikada yediği 2 golle final biletini İspanyol devine kaptırdı. Bu sonuçtan en çok etkilenenlerden biri de Galatasaray oldu.

3.7 MİLYON EURO'DAN OLDU

Hürriyet'in haberine göre Alman devi, son dakikalarda yaşanan ofsayt pozisyonunun da damga vurduğu maçta finale kalmayı başarsa Sacha Boey transferinde yapılan anlaşmaya göre Gatasaray'a 3.7 milyon euro bonus ödeyecekti.

Bayern Münih, Galatasaray'ı dev gelirden etti

DEVRE ARASINDA 30 MİLYON EURO'YA SATILMIŞTI

Sacha Boey, devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon artı bonuslar karşılığında transfer olmuştu. Ligin ilk devresinde sarı-kırmızılı formayla 31 maça çıkan Boey, 2 gol atma başarısı göstermişti. Bir süre sakatlıklarla boğuşan Fransız sağ bek, Alman devinde sadece 2 maça çıkabildi.

Bayern Münih, Galatasaray'ı dev gelirden etti

BAYERN DE BÜYÜK GELİRDEN OLDU

2020'den sonra finale kalma şansını ve kupayı 7. kez kazanma ihtimalini kaçıran Bayern Münih, şampiyonlukta 15 milyon euro, ikincilikte 10.5 milyon euro alma fırsatını da tepmiş oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Galatasaray, Real Madrid, Sacha Boey, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu: Tuchelin içine ismail kartal kaçmış. Kane çıkıp Kim min jae giriyor. Gol yiyince çeviremeyeceğini düşünemedi mi. 1 0 Yanıtla

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