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Galatasaray maçındaki atmosfer Bayern Münih'in yıldızı Musiala'yı çok etkiledi: Unutamayacağım - Son Dakika

Galatasaray maçındaki atmosfer Bayern Münih'in yıldızı Musiala'yı çok etkiledi: Unutamayacağım

Son Güncelleme: 25.10.2023 08:40

Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala, Galatasaray maçındaki atmosfere şaştı kaldı. Genç yıldız, temsilcimizi 3-1 yendikleri karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, ''Bu maçı atmosfer nedeniyle uzun süre hatırlayacağım ve unutmayacağım.'' ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Bayern Münih'e 3-1 kaybetti. Karşılaşmanın ardından Alman devinin yıldızı Jamal Musiala, mücadeledeki atmosferden çok etkilendiğini belirtti.

"UNUTMAYACAĞIM"

Musiala yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın stadında harika bir atmosfer vardı, bu taraftarların önünde oynamaktan gerçekten keyif aldım. Bu maçı atmosfer nedeniyle uzun süre hatırlayacağım ve unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'in yıldızı Musiala, Galatasaray maçında gördüklerine inanamadı: Unutmayacağım

"BU ATMOSFERDE KAZANMAK KOLAY DEĞİL"

Genç yıldız açıklamasının devamında, "Galibiyet bizim için çok önemliydi çünkü şu anda dokuz puanımız var. Buradaki atmosferde kazanmak kolay değil. Galatasaray'ın bu atmosferinde üç puan almak harika. Galatasaray başlangıçta iyi fırsatlar yakaladı ve oyunu domine etti. Ama biz sakin kaldık ve şansımızı değerlendirdik. Sven ayrıca çok iyi kurtarışlar yaptı. Genel anlamda bizim için iyi bir maç değildi ama önemli olan kazanmamızdı." dedi.

Bayern Münih'in yıldızı Musiala, Galatasaray maçında gördüklerine inanamadı: Unutmayacağım

Bayern Münih, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray maçındaki atmosfer Bayern Münih'in yıldızı Musiala'yı çok etkiledi: Unutamayacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray maçındaki atmosfer Bayern Münih'in yıldızı Musiala'yı çok etkiledi: Unutamayacağım - Son Dakika
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