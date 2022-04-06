Bayern Münih, İspanya'da istediğini alamadı - Son Dakika
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Bayern Münih, İspanya'da istediğini alamadı

06.04.2022 23:54
Bayern Münih, İspanya'da istediğini alamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Bayern Münih, İspanya deplasmanında Villarreal'e 1-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Bayern Münih, İspanya deplasmanında Villarreal'e 1-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İspanyol ekibi Villarreal, Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. Ev sahibi ekip 8. dakikada Danjuma Groeneveld ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Alman ekibi beraberlik için baskısını artırsa da 90 dakika boyunca başka gol olmadı ve İspanyol ekibi evinde Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Villarreal, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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