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Bayern Münih maçı öncesi bu yapılacak hareket mi? Nelsson'a tepkiler çığ gibi - Son Dakika

Bayern Münih maçı öncesi bu yapılacak hareket mi? Nelsson'a tepkiler çığ gibi

Son Güncelleme: 24.10.2023 17:25

Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesi gerçekleştiren antrenmanda Victor Nelsson'un teknik direktör Okan Buruk ile selamlaşma görüntüsü olay oldu. Deneyimli hocanın yüzüne bile bakmayan yıldız stoperin tavrı tepki çekti.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih'i ağırlayacak Galatasaray'da Okan Buruk ile Nelsson arasındaki kriz gün yüzüne çıktı. Forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoperin, kendisiyle selamlaşmaya gelen Okan Buruk'a hiç pas vermemesi tepki çekti.

TAVIRLARI OLAY OLDU

Antrenman sırasında kenarda oturan Nelsson'un yanına gelen Okan Buruk, başarılı savunmacıyla tokalaştı. Bu sırada Nelsson'un Buruk'a karşı soğuk tavırları olay oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız futbolcuya tepki gösterirken, zorlu bir maç öncesi bu davranışı doğru bulmadı.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE YOLLAR AYRILABİLİR

Galatasaray'da Victor Nelsson'un mutsuz tavırları yönetim ve teknik ekibi bezdirdi. Danimarkalı savunmacının ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi gündemde.

Görüntü için yapılan yorumlar şöyle:

Bayern Münih maçı öncesi Nelsson'un Okan Buruk'a hareketine tepkiler çığ gibi
Bayern Münih maçı öncesi Nelsson'un Okan Buruk'a hareketine tepkiler çığ gibi
Bayern Münih maçı öncesi Nelsson'un Okan Buruk'a hareketine tepkiler çığ gibi
Bayern Münih maçı öncesi Nelsson'un Okan Buruk'a hareketine tepkiler çığ gibi
Bayern Münih maçı öncesi Nelsson'un Okan Buruk'a hareketine tepkiler çığ gibi

Bayern Münih, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih maçı öncesi bu yapılacak hareket mi? Nelsson'a tepkiler çığ gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayern Münih maçı öncesi bu yapılacak hareket mi? Nelsson'a tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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