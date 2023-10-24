Bayern Münih maçı öncesi bu yapılacak hareket mi? Nelsson'a tepkiler çığ gibi

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih'i ağırlayacak Galatasaray'da Okan Buruk ile Nelsson arasındaki kriz gün yüzüne çıktı. Forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoperin, kendisiyle selamlaşmaya gelen Okan Buruk'a hiç pas vermemesi tepki çekti.

TAVIRLARI OLAY OLDU

Antrenman sırasında kenarda oturan Nelsson'un yanına gelen Okan Buruk, başarılı savunmacıyla tokalaştı. Bu sırada Nelsson'un Buruk'a karşı soğuk tavırları olay oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız futbolcuya tepki gösterirken, zorlu bir maç öncesi bu davranışı doğru bulmadı.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE YOLLAR AYRILABİLİR

Galatasaray'da Victor Nelsson'un mutsuz tavırları yönetim ve teknik ekibi bezdirdi. Danimarkalı savunmacının ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi gündemde.

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