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Durumu belli değil! Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığını açıkladı - Son Dakika

Durumu belli değil! Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığını açıkladı

Son Güncelleme: 21.10.2023 22:07

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, derbinin son dakikalarında sakatlanan Mauro Icardi'nin durumunu açıkladı. Icardi'nin topuğunda bir ağrı olduğunu belirten Buruk, ayrıntılı durumun çekilecek olan MR sonrası belli olacağını ifade etti.

Derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"NET DURUMU MR SONRASI GÖRECEĞİZ"

Maçta 2 gol atan Icardi'nin sakatlığı hakkında konuşan Buruk, "Icardi'nin topuğunda bir ağrı vardı. Kenarda bandajı çıkardı, ağrı arttı. Soyunma odasında da ağrısı vardı. Şu anda ağrı var, net durumunu MR sonrası göreceğiz" dedi.

"BİTİRİCİLİĞİMİZ YETERLİ DEĞİLDİ"

Öte yandan derbiyi değerlendiren deneyimli teknik adam, "Maç sonu baktığımızda böyle bir derbi kazanmışsınız, mutlu olmanız gerekiyor. 11'e 11'de rakibimize karşı üstündük ama 11'e 10'dan sonra oyuncuların kafasında '1-0 öndeyiz, nasıl olsa kazanırız'ı gördük. Maçın başındaki dinamizmimizi kaybettik. Net pozisyonlar vermedik. Topu gereksiz bıraktık zaman zaman. Bugün genel olarak baktığımda, bundan önceki haftalarda değindiğimiz şey bitiriciliğimiz yeterli değildi. Çok kolay rakip ceza sahasına gittik. Burada daha iyi olmamız gerekiyor. Şut sayısı 30'a yaklaşmış ama kaç tanesi istediğimiz gibi olmuş, kaç tanesini değerlendirebilirmişiz bunun analizini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Durumu belli değil! Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durumu belli değil! Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığını açıkladı - Son Dakika
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