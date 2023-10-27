 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayern Münih maçında sahada resmen yürüyen yıldız futbolcu Rize'ye götürülmüyor - Son Dakika

Bayern Münih maçında sahada resmen yürüyen yıldız futbolcu Rize'ye götürülmüyor

Son Güncelleme: 27.10.2023 17:19

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor ile karşılaşacak. Maç kadrosunda Mauro Icardi yer alırken, büyük umutlarla transfer edilen Tanguy Ndombele kadroya dahil edilmedi.

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih'e sahasında 3-1 yenilen Galatasaray, Süper Lig 10. hafta maçında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.

ICARDI VAR NDOMBELE YOK

Rizespor kadrosunu açıklayan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi kadroda yer alırken Bayern Münih maçında oyuna girdikten sonra etkisiz bir performans gösteren Ndombele kadroya dahil edilmedi.

MR ÇEKİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, çarşamba günü ağrıları nedeniyle MR'ı çekilen Tanguy Ndombele, Rizespor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Rizespor kamp kadrosu;

Bayern Münih maçında sahada resmen yürümüştü! Büyük umutlarla transfer edilen Ndombele Rize'ye götürülmüyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih maçında sahada resmen yürüyen yıldız futbolcu Rize'ye götürülmüyor - Son Dakika


Son Dakika
00:25 Diyarbakır'da İsrail destekçisi olduğu iddia edilen kahve zinciri şubesine saldırı düzenlendi
00:14 Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi
22:55 BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi
22:42 İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder
22:40 İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç
22:32 Maç oynandığı anda halı sahaya isabet eden mermi müdüriyet odasına düştü
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2023 00:42:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bayern Münih maçında sahada resmen yürüyen yıldız futbolcu Rize'ye götürülmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement