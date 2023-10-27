Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih'e sahasında 3-1 yenilen Galatasaray, Süper Lig 10. hafta maçında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.
Rizespor kadrosunu açıklayan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi kadroda yer alırken Bayern Münih maçında oyuna girdikten sonra etkisiz bir performans gösteren Ndombele kadroya dahil edilmedi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, çarşamba günü ağrıları nedeniyle MR'ı çekilen Tanguy Ndombele, Rizespor maçı kamp kadrosunda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Rizespor kamp kadrosu;
Son Dakika › Spor › Bayern Münih maçında sahada resmen yürüyen yıldız futbolcu Rize'ye götürülmüyor - Son Dakika