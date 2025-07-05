Bayern Münih-PSG maçında şok eden olay! Musiala\'nın ayağı kırıldı

FIFA Dünya Kulüpler Kupası çeyrek final karşılaşmasında Bayern Münih ile PSG karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında yaşanan olay maça damga vurdu.

MUSIALA'NIN AYAĞI KIRILDI

Karşılaşmada ilk yarının son saniyeleri oynanırken Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala, rakip ceza sahası içi son çizginin üzerinde rakibinden topu almak istediği sırada rakip savunma oyuncusu ve kalecinin arasında yerde kaldı. Yere ters düşen Musiala'nın bu pozisyon sırasında ayağının kırıldığı görüldü.

FUTBOLCULAR ŞOK YAŞADI

Alman futbolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu oyundan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Bu anlarda PSG kalecisi Gianluigi Donnaruma, gözyaşlarını tutamadı. Her iki takım oyuncuları da sahada büyük bir şok yaşadı.