Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

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Bayern Münih, geçen sezonun devre arasında 30 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey'in biletini kesti. Alman ekibi, yaz transfer döneminde 24 yaşındaki sağ beke gelecek teklifleri değerlendirecek. Fransız futbolcu, Ferdi Kadıoğlu ile birlikte Süper Lig'in en pahalı transfer satış rekorunu elinde bulunduruyor.

03.03.2025 21:51  Güncelleme: 22:23
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Bayern Münih, geçen sezonun devre arasında Türk futbolunda rekor kıran bir bedelle Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey'un takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

KENDİSİNİ KANITLAMAYAMADI

Sky'da yer alan habere göre, Sacha Boey, sakatlıkların da etkisiyle henüz Bayern Münih'te kendisini kanıtlayamadı ve düzenli 11 oyuncu olamadı.

YOLLAR AYRILABİLİR: TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Alman devi, bu nedenlerle Sacha Boey ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Alman ekibi, yaz transfer döneminde Boey için gelecek tekliflerin kulüp adına uygun olması durumunda bu teklifleri değerlendirmeye alacak.

TRANSFERİYLE REKOR KIRDI

Sacha Boey, 2023-2024 sezonun devre arasında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olarak Cenk Tosun'un uzun yıllardır elinde bulundurduğu Süper Lig'in en pahalı transfer satış rekorunu kırmıştı. Ferdi Kadıoğlu ise sezon başında Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Brighton'a giderek rekoru egale etti.

BOEY'UN BAYERN MUNİH RAKAMLARI

Bayern Münih'e transferinden bu yana sadece 13 maçta süre bulan Sacha Boey, bu karşılaşmalarda gol atamazken yalnızca 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Fransız sağ bekin Alman deviyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Ferdi Kadıoğlu, Bayern Münih, Galatasaray, Sacha Boey, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Aydin Takmaz:
    geri alalım :) 43 8 Yanıtla
  • Osman A:
    Hemen Beşiktaş'a alın. 5 8 Yanıtla
  • netlog321:
    dön yuvana aslanım.. 1 1 Yanıtla
  • 633148:
    GS nin uckagit transferlerinden birisi 0 0 Yanıtla
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