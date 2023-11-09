Bayern Münih-Galatasaray maçında Amedspor pankartı! İstekleri çok açık

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada tribünde Amedspor'a destek pankartı açıldı.

"DEPLASMAN YASAKLARI KALDIRILSIN"

Bayern Münih taraftarlarının açtığı pankartta, "Amedspor'un deplasman yasakları kaldırılsın" ifadesi yer aldı. Bunun üzerine Amespor ve kulübün taraftar grubu Bayern Münih'e Almanca ve Kürtçe teşekkür etti.

AMEDSPOR'DAN KÜRTÇE VE ALMANCA TEŞEKKÜR

Amedspor'dan yapılan paylaşımda, "Bayern Münih taraftarından Galatasaray maçında 'Amedspor'un deplasman yasakları kaldırılsın' pankartı ile deplasman yasaklarımıza tepki! Vielen Dank an die Fans des FC Bayern München! Spasî ji bo alîgerên FC Bayern München!" ifadeleri kullanıldı.

Amedspor'un paylaşımı şöyle: