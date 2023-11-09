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Bayern Münih-Galatasaray maçında Amedspor pankartı! İstekleri çok açık - Son Dakika

Bayern Münih-Galatasaray maçında Amedspor pankartı! İstekleri çok açık

Bayern Münih-Galatasaray maçında Amedspor pankartı! İstekleri çok açık
09.11.2023 15:33  - Güncelleme: 15:37

Bayern Münih taraftarı, Galatasaray maçında ''Amedspor'un deplasman yasakları kaldırılsın'' pankartı açtı. Amedspor ile kulübün taraftar grubu Barikat, Bayern Münih taraftarına Almanca ve Kürtçe teşekkür etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada tribünde Amedspor'a destek pankartı açıldı.

"DEPLASMAN YASAKLARI KALDIRILSIN"

Bayern Münih taraftarlarının açtığı pankartta, "Amedspor'un deplasman yasakları kaldırılsın" ifadesi yer aldı. Bunun üzerine Amespor ve kulübün taraftar grubu Bayern Münih'e Almanca ve Kürtçe teşekkür etti.

AMEDSPOR'DAN KÜRTÇE VE ALMANCA TEŞEKKÜR

Amedspor'dan yapılan paylaşımda, "Bayern Münih taraftarından Galatasaray maçında 'Amedspor'un deplasman yasakları kaldırılsın' pankartı ile deplasman yasaklarımıza tepki! Vielen Dank an die Fans des FC Bayern München! Spasî ji bo alîgerên FC Bayern München!" ifadeleri kullanıldı.

Amedspor'un paylaşımı şöyle:

Bayern Münih taraftarı, Galatasaray maçında Amedspor pankartı açtı! Talepleri çok net

Bayern Münih, Galatasaray, Amedspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih-Galatasaray maçında Amedspor pankartı! İstekleri çok açık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayern Münih-Galatasaray maçında Amedspor pankartı! İstekleri çok açık - Son Dakika
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