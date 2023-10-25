Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ı 3-1 yenen Bayern Münih'te Kingsley Coman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada tıpkı arkadaşları gibi Rams Park'taki atmosferi övdü.
Coman yaptığı değerlendirmede, "Böyle ortamları seviyorum. Bunun gibi atmosferlerde çok fazla adrenalin var ve bu gece inanılmazdı. Maçın Oyuncusu ödülünü kazanmak harika ama bugün en önemli şey kazanmaktı." dedi.
Fransız yıldız ayrıca, "Çok gergin ve zor maçtı. Kolay olmadı çünkü çok fazla baskı yarattılar, ancak ikinci yarıda daha fazla alan vardı ve bence bu yüzden ikinci yarı daha fazla gol attık." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Bayern Münih'te Galatasaray maçı sonrası Coman da atmosfere vurgu yaptı: İnanılmazdı - Son Dakika