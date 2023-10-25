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Bayern Münih'te Galatasaray maçı sonrası Coman da atmosfere vurgu yaptı: İnanılmazdı - Son Dakika

Bayern Münih'te Galatasaray maçı sonrası Coman da atmosfere vurgu yaptı: İnanılmazdı

Son Güncelleme: 25.10.2023 09:38

Galatasaray'ın salladığı ama yıkamadığı Bayern Münih'te Kingsley Coman, karşılaşmanın ardından tıpkı takım arkadaşları gibi atmosfer için ''İnanılmazdı'' dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ı 3-1 yenen Bayern Münih'te Kingsley Coman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada tıpkı arkadaşları gibi Rams Park'taki atmosferi övdü.

"BÖYLE ORTAMLARI SEVİYORUM"

Coman yaptığı değerlendirmede, "Böyle ortamları seviyorum. Bunun gibi atmosferlerde çok fazla adrenalin var ve bu gece inanılmazdı. Maçın Oyuncusu ödülünü kazanmak harika ama bugün en önemli şey kazanmaktı." dedi.

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"ÇOK FAZLA BASKI YARATTILAR"

Fransız yıldız ayrıca, "Çok gergin ve zor maçtı. Kolay olmadı çünkü çok fazla baskı yarattılar, ancak ikinci yarıda daha fazla alan vardı ve bence bu yüzden ikinci yarı daha fazla gol attık." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih'te Galatasaray maçı sonrası Coman da atmosfere vurgu yaptı: İnanılmazdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayern Münih'te Galatasaray maçı sonrası Coman da atmosfere vurgu yaptı: İnanılmazdı - Son Dakika
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